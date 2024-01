Logée dans le groupe C en compagnie du Sénégal, du Cameroun et de la Gambie, la Guinée a dévoilé sa liste des 25 joueurs sélectionnés. On retrouve évidemment le deuxième meilleur buteur de la Bundesliga, Sehrou Guirassy. L’attaquant de Stuttgart va disputer sa première Coupe d’Afrique des nations (CAN).