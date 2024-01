CAN 2023 : Moussa Niakhaté revient dans la tanière

Auteur d’un très bon début de Coupe d’Afrique des Nations sous le maillot du Sénégal, Moussa Niakhaté a marqué un coup d’arrêt lors de la deuxième journée du groupe C. Touché, le défenseur central des Lions, qui avait par la suite manqué le match contre le Cameroun, va effectuer son retour à l’occasion de la prochaine sortie des hommes de Cissé. Il en va de même pour Lamine Camara, rapport Wiwsport.

Touché à la cheville, le milieu de terrain avait quitté le terrain pour se faire soigner. Il a fait son retour sur la pelouse avant de demander le changement quelques minutes plus tard. En conférence de presse veille de match, Aliou Cissé s’est montré rassurant au moment d’évoquer l’état de santé du double buteur contre la Gambie. Et tout porte à croire que Lamine Camara pourra tenir sa place lors du prochain match des champions d’Afrique. « L’infirmerie se vide petit à petit et ça fait du bien de pouvoir récupérer tous les joueurs. Lamine Camara et Niakhaté sont bien revenus dans le groupe », a déclaré le technicien sénégalais