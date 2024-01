CAN 2023 : programme et calendrier des 8èmes de finale

Ils étaient 24, ils ne sont plus que 16 ! Au terme d’une phase de groupes passionnante, indécise jusqu’au bout et pleine de rebondissements, on connaît désormais le programme des 8es de finale de la CAN 2023, qui s’étaleront de samedi à mardi prochains. Voici le tableau complet.

Angola-Namibie

Clairement l’une des affiches les plus inattendues, qui ouvrira ces 8es de finale à Bouaké. Parvenu à terminer premier du groupe D en battant le Burkina Faso (2-0) et en tenant tête à l’Algérie (1-1), l’Angola aura à cœur de renouer avec les quarts de finale, comme en 2008 et 2010. Pour cela, il faudra se défaire de Namibiens, qui atteignent ce niveau de la CAN pour la première fois et qui ont battu la Tunisie (1-0) et résisté au Mali (0-0).

Nigeria-Cameroun

L’un des plus grands classiques du football africain, déjà joué à trois reprises en finale de CAN (pour trois sacres camerounais en 1984, 1988 et 2000). Néanmoins, c’est le Nigeria qui a remporté la dernière confrontation disputée à la CAN en 2019 (3-2, c’était déjà en 8es de finale) et qui se présente en favori. Mais attention à ce Cameroun qui revient de loin et qui s’est qualifié à la 91e minute de la dernière journée.

Guinée Equatoriale-Guinée

Alors qu’elle pensait terminer 2e du groupe C, la Guinée s’est inclinée 2-0 contre le Sénégal lors de la dernière journée et a chuté au 3e rang, ce qui lui vaut d’affronter le leader surprise du groupe A, la Guinée Equatoriale. Malgré les performances impressionnantes du Nzalang Nacional et d’Emilio Nsue, meilleur buteur de cette CAN (5 buts), c’est bien la Guinée qui part favorite. Attention toutefois à la douche froide, comme en 2022 au même stade du tournoi, déjà contre un supposé plus petit (élimination contre la Gambie, 0-1).

Egypte-RD Congo

Après avoir cumulé chacune 3 matchs nuls en phase de groupes, l’Egypte et la RD Congo vont en découdre dans ce 8e peut-être moins déséquilibré que ce qu’il y paraît. En effet, les Pharaons ne brillent pas sur ce tournoi et sont privés de leur star, Mohamed Salah, rentré se soigner à Liverpool. En 2019, ils avaient disposé des Congolais 2-0 en phase de groupes de leur CAN à domicile.

Cap-Vert-Mauritanie

Ce duel d’Afrique de l’Ouest est clairement l’une des affiches les plus surprenantes de ces 8es de finale, un stade de la compétition que la Mauritanie va d’ailleurs découvrir. Sur ce qu’il a montré durant la phase de groupes, le Cap-Vert part légèrement favori et rêve de retrouver les quarts comme en 2013, mais attention à ces Mourabitounes sur un nuage depuis qu’ils ont sorti l’Algérie (1-0).

Sénégal-Côte d’Ivoire

Seule équipe auteur d’un sans-faute en phase de groupes (3 victoires), le Sénégal assume pleinement son statut de tenant du titre de la CAN, et aura l’avantage de jouer à Yamoussoukro, comme lors de ses trois matchs de poules. Miraculés et qualifiés seulement parmi les meilleurs 3es, les Ivoiriens vont évoluer pour la première fois hors d’Abidjan et avec un nouveau sélectionneur, Emerse Faé, puisque Jean-Louis Gasset a été limogé au terme de cette phase de groupes ratée.

Mali-Burkina Faso

Le Stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo peut s’attendre à faire le plein. En effet, quel clin d’œil du destin ! La ville située au Nord de la Côte d’Ivoire, non loin de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso, accueillera ce derby entre voisins. Invaincus, les Aigles partent légèrement favoris face à un Burkina Faso qui a mordu la poussière contre l’Angola lors de la dernière journée (0-2).

Maroc-Afrique du Sud

En juin dernier, l’Afrique du Sud devenait la première équipe à faire chuter le Maroc (2-1) depuis son fabuleux parcours jusqu’en demi-finales de la Coupe du monde 2022. Sept mois plus tard, les deux sélections se retrouvent et les Lions de l’Atlas, habitués désormais à cette ville de San Pedro, font figure d’immenses favoris au sortir d’une phase de groupes maîtrisée (7 points), mais il faudra voir comment l’aspect mental influe ce match contre des Bafana Bafana passés par tous les états dans le groupe E (défaite face au Mali, victoire 4-0 contre la Namibie puis match nul contre la Tunisie).

Le calendrier des 8es de finale de CAN

Samedi 27 janvier :

17h : Angola-Namibie, Stade de la Paix (Bouaké)

20h : Nigeria-Cameroun, Stade Felix Houphouët-Boigny (Abidjan)

Dimanche 28 janvier :

17h : Guinée Equatoriale-Guinée, Stade Olympique Alassane Ouattara (Abidjan)

20h : Egypte-RD Congo, Stade Laurent Pokou (San-Pedro)

Lundi 29 janvier :

17h : Cap-Vert-Mauritanie, Stade Felix Houphouët-Boigny (Abidjan)

20h : Sénégal-Côte d’Ivoire, Stade Charles Konan Banny (Yamoussoukro)

Mardi 30 janvier :

17h : Mali-Burkina Faso, Stade Amadou Gon Coulibaly (Korhogo)

20h : Maroc-Afrique du Sud, Stade Laurent Pokou (San-Pedro)

