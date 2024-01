Cameroun : cet homme séquestre, vi.ole et transmet le Sida à plus de 100 femmes

Ce mardi matin, plusieurs victimes ont franchi le pas en déposant deux plaintes contre un homme présumé prédateur sexuel Hervé Bopda. Les témoignages, recueillis à visage découvert, ont été compilés, marquant le début d’une procédure judiciaire devant le procureur du Tribunal de première instance de Yaoundé et le commissaire du gouvernement près le Tribunal militaire de Yaoundé.

Actuellement, le nombre de victimes qui ont accepté de témoigner ainsi que leur identité restent inconnus. Cependant, l’acteur de la société civile, Polycarpe Xavier Atangana Eteme, qui a rencontré les victimes, assure les soutenir activement dans cette démarche.

Polycarpe Xavier Atangana Eteme a déclaré : “J’informe l’opinion publique nationale et internationale que dès aujourd’hui, l’affaire des victimes ayant subi des agressions sexuelles, viols, menaces sous conditions, outrage privé à la pudeur, enlèvements, sodomie, torture et autres par Sieur Bopda Hervé est désormais officielle. Au-delà de l’indignation et des condamnations hypocrites dans les réseaux sociaux, certaines victimes ont, avec un courage exceptionnel malgré le passif meurtri qui refait surface, décidé de porter plainte pour toute la déshumanisation qu’il leur a fait subir.”

Il a précisé que l’identité des victimes et le contenu des plaintes resteront confidentiels jusqu’au début des audiences.

Le présumé prédateur, Hervé Bopda, est accusé d’avoir des victimes parmi les hommes et les femmes. Malgré l’indignation collective, cet homme d’affaires dans la quarantaine continue de circuler librement.

Les témoignages des atrocités causées par Hervé Bopda se multiplient sur les réseaux sociaux. Cet homme d’affaires d’une quarantaine d’années est accusé de viol, séquestration, menaces à main armée, sodomie et meurtre par une centaine de victimes. Bopda n’aurait pas agi seul, bénéficiant de la complicité de plusieurs personnes, dont un certain Xavier Abena, la défunte web actrice Madame Cooper, le rappeur Goku 237, ainsi que de ses “gros bras”, parmi lesquels des gendarmes et des militaires. En plus des accusations de viol, Bopda est également accusé d’avoir délibérément transmis le VIH à un millier d’autres victimes.

