CAN 2025 : Le recours du Sénégal contre la CAF examiné ce jeudi par le TAS

L’appel introduit par la Fédération sénégalaise de football (FSF) contre la décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer au Sénégal son titre de champion d’Afrique 2025 et de l’attribuer au Maroc sera examiné ce jeudi 08 octobre par le Tribunal arbitral du sport (TAS).

L’audience se tiendra à huis clos, avait indiqué le TAS dans un communiqué publié en juillet dernier, précisant que les parties n’ont « pas demandé qu’elle soit publique ». À l’issue des débats, selon l’APS, le TAS va entamer ses délibérations, mais qu’aucune décision ne sera rendue le jour même de l’audience.‎

‎Le recours de la FSF porte sur la décision du jury d’appel de la CAF, prise le 17 mars 2026, déclarant le Sénégal forfait lors de la finale de la CAN 2025 et homologuant le match sur le score de 3-0 en faveur du Maroc.‎ La Fédération sénégalaise demande l’annulation de cette décision et la reconnaissance du Sénégal comme vainqueur de la compétition.

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‎Le contentieux remonte à la finale disputée le 18 janvier entre le Sénégal et le Maroc. Les Lions du Sénégal avaient remporté la rencontre 1-0 après prolongation, grâce à un but de Pape Guèye. La finale avait toutefois été marquée par une interruption provoquée par le départ momentané des joueurs sénégalais de la pelouse. Ils protestaient contre l’attribution d’un penalty au Maroc, après l’annulation d’un but sénégalais.‎ Les joueurs avaient ensuite regagné le terrain et repris la rencontre, avant de s’imposer en prolongation.

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‎Dans un premier temps, le jury disciplinaire de la CAF n’avait pas retenu l’hypothèse d’un forfait. Il avait toutefois infligé plusieurs sanctions disciplinaires aux fédérations sénégalaise et marocaine à la suite des incidents survenus pendant la finale.

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‎Le 17 mars, le jury d’appel de la CAF a finalement déclaré le Sénégal forfait et attribué la victoire au Maroc sur le score de 3-0.

Avec Pressafrik