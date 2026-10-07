DSC : Mame Mactar Guèye Jamra porte plainte contre…

D’après Libération, la Division spéciale de cybersécurité (DSC) a ouvert une enquête après une plainte de Mame Mactar Guèye, vice-président de l’Ong Jamra, contre le compte TikTok « Enigma 67+ », ouvert sous le pseudonyme « @visage importe_peu », pour « diffamation, injures publiques, troubles à l’ordre public et atteinte aux bonnes mœurs ».

La cause de cette plainte sont des publications que Jamra juge « blasphématoires » à l’égard d’autorités religieuses, ainsi que des contenus qu’elle estime contraires aux bonnes mœurs et aux valeurs de la République.

L’Ong reproche également au détenteur du compte de promouvoir, à travers ses publications, des positions favorables à l’idéologie LGBTQ, pointe la même source.

Dans la présentation du compte figure notamment le message : « Le principe de la liberté sexuelle est un droit fondamental. Chacun est libre de choisir ses partenaires, ses pratiques et ses orientations … ».