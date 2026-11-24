Une procédure judiciaire oppose la ministre de la Pêche et de l’Économie maritime, Amy Mara Dièye, au maire de Kaolack, Serigne Mboup. Selon des informations rapportées par Seneweb, la ministre a fait servir une citation directe à l’édile devant le tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack pour diffusion de fausses nouvelles et diffamation. Elle réclame 200 millions de FCFA à titre de dommages et intérêts.

À l’origine de cette affaire, des déclarations faites par Serigne Mboup sur les ondes d’Alfayda FM, le dimanche 15 novembre 2026. Interrogé par un journaliste au sujet d’un réfrigérateur remis par le ministère de la Pêche au marché central aux poissons de Kaolack, le maire aurait accusé la ministre d’avoir détourné l’équipement pour l’emporter à son domicile.

Des propos que Amy Mara Dièye conteste fermement. Dans sa citation directe, elle les qualifie de « fausses déclarations » portant atteinte à son honneur et à sa considération. Elle poursuit ainsi Serigne Mboup sur le fondement des articles 255, 248 et 258 du Code pénal, relatifs notamment à la diffusion de fausses nouvelles et à la diffamation.

Pour étayer sa démarche, la ministre a fait constater les déclarations incriminées par un huissier de justice, le 20 novembre dernier. Les enregistrements de l’émission ont également été conservés sur une clé USB versée au dossier.

La plaignante estime que ces accusations ont porté préjudice à son image, notamment auprès des acteurs du marché central aux poissons et des populations de Kaolack, avec lesquels elle entretient des relations dans le cadre de ses fonctions.

L’affaire sera examinée le 5 janvier 2027 devant le TGI de Kaolack, statuant en matière correctionnelle. Amy Mara Dièye demande également au tribunal de prononcer une peine contre le maire, dont la nature sera déterminée à l’issue des réquisitions du procureur de la République.