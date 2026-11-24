À quelques jours de la grève de 72 heures annoncée par l’intersyndicale de la boulangerie du Sénégal, les 23, 24 et 25 novembre 2026, le ministère de l’Industrie et du Commerce tente de rassurer les consommateurs. Dans un communiqué, il affirme que l’approvisionnement en pain sera assuré sur l’ensemble du territoire national et réaffirme sa volonté de maintenir le dialogue avec les professionnels du secteur.

Face aux menaces de perturbation, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Dr Serigne Guèye Diop, insiste sur la nécessité de préserver la stabilité économique. « Dans le contexte économique actuel marqué par des défis importants, le gouvernement a fait le choix irrévocable de la stabilité », indique-t-il.

Le ministère rejette par ailleurs toute augmentation unilatérale du prix du pain. Il juge notamment « inacceptable », au regard de la situation économique du pays, le prix de 210 francs CFA proposé par certains boulangers. Selon le département, le pain étant un produit de grande consommation, toute hausse non concertée risque de peser davantage sur le pouvoir d’achat des ménages.

Tout en reconnaissant les difficultés économiques auxquelles sont confrontés les professionnels, le gouvernement privilégie des mesures structurelles plutôt qu’une révision immédiate des prix. Plusieurs pistes sont ainsi envisagées pour améliorer la rentabilité des boulangeries.

Elles portent notamment sur la réduction des charges d’exploitation, à travers l’étude d’allègements fiscaux, douaniers et énergétiques, avec une attention particulière accordée au recours à l’énergie solaire. Le ministère prévoit également d’accompagner la modernisation des équipements de production et le renforcement des normes d’hygiène.

L’organisation de la filière constitue un autre axe de cette stratégie. Le département entend notamment travailler à l’optimisation des circuits de distribution et au développement de points de vente réglementés, en collaboration avec les collectivités territoriales.

Ces différentes orientations devraient être examinées lors des prochaines Assises nationales de la boulangerie. Cette rencontre réunira les acteurs de la filière autour d’un diagnostic partagé et d’une feuille de route destinée à assurer la viabilité économique des entreprises tout en préservant les intérêts des consommateurs.

Le ministère précise que les discussions se poursuivent avec les organisations professionnelles, à travers les commissions dédiées, afin de finaliser les modalités et le calendrier de ces concertations.

En attendant, le gouvernement appelle les professionnels au sens des responsabilités et les invite à privilégier le dialogue. Le Dr Serigne Guèye Diop assure que l’État reste mobilisé pour trouver des solutions durables aux difficultés du secteur, sans compromettre le pouvoir d’achat des ménages.