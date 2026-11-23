Une embarcation transportant 102 candidats à l’émigration irrégulière a été interceptée au large de Dionewar, dans les îles du Saloum, après quatre jours de dérive en mer. À bord se trouvaient notamment huit enfants et douze femmes. Les passagers, de plusieurs nationalités, tentaient de rejoindre les îles Canaries, en Espagne, après avoir quitté la Gambie.

Selon les informations rapportées par Libération, l’opération a été menée par la brigade de recherches de l’antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) de Karang, avec l’appui de l’unité navale de la Marine nationale basée à Foundiougne.

Parmi les 102 migrants recensés figuraient 36 Sénégalais, 47 Gambiens, six Bissau-Guinéens, cinq Camerounais et huit Guinéens. Le groupe était composé de 87 hommes, 12 femmes et huit enfants.

Lors de leurs auditions, les passagers ont déclaré avoir quitté Gunjur, en Gambie, le 13 novembre 2026, aux environs de 4 heures du matin. Ils auraient ensuite perdu leur orientation en mer et dérivé pendant quatre jours avant d’être retrouvés au large de Dionewar.

Plusieurs migrants ont désigné Mamadou Ndick Diop, Ibrahima Diao, Alain Diatta et Yoro Sy comme membres de l’équipage et capitaines de l’embarcation. Présentés devant le parquet, les quatre hommes ont été poursuivis pour association de malfaiteurs, tentative de trafic de migrants et mise en danger de la vie d’autrui.

Mamadou Ndick Diop a reconnu avoir piloté la pirogue et distribué les repas aux passagers. Ibrahima Diao a, pour sa part, admis avoir pris les commandes à un moment de la traversée afin de seconder le capitaine principal.

Quant à Alain Diatta et Yoro Sy, ils ont déclaré avoir été recrutés par ce dernier. Ils ont également reconnu avoir participé au transfert des migrants et du carburant depuis la plage jusqu’à la grande pirogue, à l’aide d’une petite embarcation.