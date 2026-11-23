Face à la persistance des départs clandestins et aux drames en mer, Alioune Aw appelle à renforcer la prévention de la migration irrégulière au Sénégal en agissant sur ses causes profondes. Dans une contribution intitulée « Migration irrégulière au Sénégal : prévenir les drames, agir sur les causes », le délégué de quartier et secrétaire général de l’Association des Délégués de quartier de la Commune de Keur Massar Nord (ADQ-KMN) préconise notamment une meilleure implication des délégués de quartier dans les mécanismes de prévention.

Le naufrage survenu au large de Lompoul constitue, selon lui, un nouveau rappel du coût humain de la migration irrégulière. Le bilan provisoire communiqué par les secours le 11 novembre faisait état de 42 morts et d’un seul rescapé. Des informations publiées les jours suivants ont fait état de nouvelles dépouilles retrouvées, portant le bilan rapporté à 44 morts. Pour Alioune Aw, ce drame s’inscrit dans un contexte marqué par la multiplication des tentatives de départ, des interceptions et des opérations contre les réseaux de passeurs.

Il évoque notamment deux opérations de la Gendarmerie nationale ayant permis l’interpellation de 103 candidats à l’émigration irrégulière : 83 personnes dans la forêt de l’île de Moundé, dans la région de Fatick, et 20 autres dans le village de Kokaye, à Malicounda. À Yenne, dans le département de Rufisque, le démantèlement d’un réseau de convoyage a conduit à l’interpellation de quatorze personnes et à la saisie de 12,5 millions de francs CFA, de deux pirogues et de trois moteurs.

La poursuite des départs demeure également une source de préoccupation. Selon les informations publiées le 13 novembre, 185 personnes secourues à bord de trois pirogues parties du Sénégal ont été acheminées vers l’île espagnole d’El Hierro, aux Canaries. Ces événements montrent, selon l’auteur, que la migration irrégulière ne constitue pas seulement un problème côtier, mais un phénomène national aux conséquences humaines, sociales, économiques et territoriales.

Au-delà des pertes en vies humaines, Alioune Aw attire l’attention sur les conséquences économiques et sociales des départs clandestins. Il souligne que la jeunesse représente une force essentielle pour le développement du Sénégal, notamment à travers ses compétences, son potentiel d’innovation et ses capacités entrepreneuriales. Les départs provoqués par le manque de perspectives peuvent ainsi priver les familles et les territoires de compétences et des bénéfices des investissements consentis dans l’éducation et la formation.

Pour lui, la prévention ne doit donc pas se limiter aux messages de dissuasion. Elle doit également s’attaquer aux facteurs qui alimentent les départs, notamment le chômage et le sous-emploi, la précarité, les difficultés d’accès à la formation, le manque de perspectives professionnelles, les inégalités territoriales et l’insuffisance d’information sur les possibilités existantes.

Dans cette réflexion, l’auteur revient sur les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, achevés le 13 novembre. Il estime que cet événement, qui a réuni près de 2 700 jeunes athlètes, a offert une image forte du potentiel de la jeunesse africaine. À ses yeux, cet élan ne doit pas rester un simple moment de fierté, mais se prolonger par des politiques concrètes en faveur de l’éducation, de la formation professionnelle, de l’emploi, de l’entrepreneuriat et de l’accompagnement des initiatives locales.

Alioune Aw insiste également sur la nécessité de donner aux jeunes des raisons crédibles de construire leur avenir au Sénégal, tout en préservant leur possibilité d’une mobilité légale, choisie et préparée.

Les délégués de quartier au cœur de la prévention

L’une des principales propositions de sa contribution porte sur l’implication des délégués de quartier dans les mécanismes régionaux et départementaux de prévention de la migration irrégulière. Selon lui, leur connaissance des réalités locales, leur proximité avec les familles et leur position d’interface entre les populations et les autorités constituent des atouts qui méritent d’être davantage valorisés.

À l’échelle des quartiers, ces acteurs pourraient contribuer à la sensibilisation des jeunes et de leurs familles, à la diffusion d’informations vérifiées sur les risques des départs clandestins et les possibilités de formation et d’insertion, ainsi qu’à l’orientation vers les services appropriés. Ils pourraient également faire remonter les préoccupations des populations et faciliter le dialogue avec les autorités et les structures compétentes.

L’auteur tient toutefois à préciser que cette participation doit être clairement encadrée. Il ne s’agit pas de confier aux délégués de quartier des missions d’enquête ou de surveillance, ni d’en faire des auxiliaires des forces de sécurité. Leur rôle devrait rester celui d’acteurs de proximité, de relais d’information et de facilitateurs du dialogue, dans le respect de la dignité et de la confidentialité des personnes.

Une telle démarche nécessiterait, selon lui, une formation adaptée, des outils de sensibilisation fiables, une bonne connaissance des dispositifs publics et une articulation claire avec les collectivités territoriales, les autorités administratives et les services compétents.

L’auteur rappelle par ailleurs le rôle du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILMI) et des mécanismes régionaux et départementaux. Il cite le rapport 2024-2025 du CILMI, qui fait état de 9 554 ressortissants sénégalais entrés en Espagne par voie maritime en 2024 et de 4 918 arrivées aux îles Canaries en 2025, soit une baisse annoncée de 48,5 %. Une évolution qu’il juge encourageante, sans pour autant considérer qu’elle justifie un relâchement des efforts.

Enfin, Alioune Aw estime que la lutte contre la migration irrégulière ne peut reposer uniquement sur les opérations de contrôle, les arrestations de passeurs ou les campagnes ponctuelles de sensibilisation. Il appelle à construire une prévention durable fondée sur l’écoute des jeunes et des familles, une meilleure connaissance des réalités locales et l’orientation vers les possibilités de formation et d’insertion.

Il plaide également pour une meilleure évaluation des actions engagées, en tenant compte des publics touchés, des besoins exprimés, des orientations réalisées et des résultats obtenus. Pour lui, l’efficacité de la prévention doit aussi se mesurer à sa capacité à ouvrir des perspectives et à réduire les situations de vulnérabilité.

La réponse nationale à la migration irrégulière doit ainsi, selon sa contribution, s’appuyer sur une action résolue contre ses causes profondes et sur une véritable gouvernance de proximité, avec la participation des collectivités territoriales et des acteurs communautaires, notamment les délégués de quartier.