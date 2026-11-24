À quelques heures du verdict du Tribunal arbitral du sport (TAS) dans le litige opposant le Sénégal au Maroc autour de la finale de la CAN 2025, un nouvel épisode vient raviver les tensions entre les deux fédérations. Selon RMC Sport, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) aurait adressé un courrier de dernière minute à l’instance arbitrale basée à Lausanne pour signaler un incident qu’elle estime suffisamment important pour être porté à son attention.

D’après le média français, la partie marocaine aurait alerté le TAS au sujet d’un échange téléphonique entre Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), et l’un des trois arbitres chargés d’examiner le recours. Cette démarche intervient alors que les deux pays attendent la décision de l’instance sur une affaire particulièrement sensible.

Pour rappel, le Sénégal avait remporté la finale de la CAN 2025 face au Maroc (1-0 après prolongation). Toutefois, à la suite d’une décision controversée de la Confédération africaine de football (CAF), le titre avait finalement été attribué au Maroc sur tapis vert. Contestant cette décision, la FSF a saisi le TAS afin d’obtenir son annulation et de faire rétablir le résultat acquis sur le terrain.

Ce nouveau signalement de la partie marocaine ajoute ainsi un nouvel élément à un dossier déjà marqué par de nombreuses contestations. En attendant la décision du TAS, les regards restent tournés vers Lausanne, où le verdict est particulièrement attendu au Sénégal comme au Maroc.