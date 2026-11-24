La Fédération sénégalaise de football (FSF) a fermement rejeté les accusations de la partie marocaine concernant un supposé échange téléphonique entre son président, Abdoulaye Fall, et un juge du Tribunal arbitral du sport (TAS), basé à Lausanne.

Selon le journaliste Malang Sané de Sport News Africa, ainsi que RMC Sport, la FSF a catégoriquement démenti l’existence d’un tel appel entre le patron du football sénégalais et le juge allemand chargé du dossier opposant le Sénégal au Maroc.

Cité par Malang Sané, le secrétaire général de la FSF, Abdoulaye Seydou Sow, a apporté des précisions sur la position de l’instance. « Le président Abdoulaye Fall ne connaît même pas les juges impliqués dans ce dossier, car il n’était pas présent le jour de l’audience », a-t-il déclaré.

Cette réaction intervient après le signalement effectué par la Fédération marocaine auprès du TAS. La partie marocaine aurait alerté l’instance arbitrale au sujet d’un prétendu échange téléphonique entre Abdoulaye Fall et l’un des juges chargés d’examiner le recours sénégalais.

Pour rappel, le Tribunal arbitral du sport doit rendre sa décision ce mardi dans le litige opposant les deux fédérations autour de la finale de la CAN 2025. Le Sénégal avait remporté la rencontre sur le terrain avant que la Confédération africaine de football (CAF) ne décide d’attribuer le titre au Maroc sur tapis vert, une décision contestée par la FSF devant le TAS.