Le Commissariat urbain de Richard-Toll a procédé, le 21 novembre 2026, à l’interpellation de trois individus pour association de malfaiteurs et détention illégale d’arme à feu. L’opération a également permis la saisie d’une carabine, de 32 munitions de calibre 12 et de plusieurs autres objets.

Selon les éléments communiqués par la police, les faits se sont déroulés au cours d’une patrouille motorisée nocturne menée par la Brigade de recherche. Les policiers ont été intrigués par un véhicule suspect de marque Peugeot 307, de couleur blanche. À leur approche, les occupants ont tenté de prendre la fuite.

Une course-poursuite s’est alors engagée. Au cours de celle-ci, l’un des suspects aurait opposé une vive résistance à son interpellation, en tentant de faire usage de son arme à feu et de sa machette. Il a finalement été neutralisé et désarmé. Un deuxième individu, porteur d’une machette et d’un arrache-clous, a également été maîtrisé.

Deux autres occupants du véhicule ont toutefois réussi à prendre la fuite.

La fouille a permis aux policiers de découvrir une carabine accompagnée de 32 munitions de calibre 12, deux machettes, deux arrache-clous ainsi qu’un sac contenant des effets vestimentaires de couleur noire : une chemise, une casquette, deux paires de bas, une paire de gants et deux paires de chaussettes. Cinq téléphones portables, dont quatre simples et un tactile, ont également été saisis.

Les trois individus interpellés ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin de retrouver les deux autres suspects en fuite.