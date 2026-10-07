Éclaboussé par de l’eau sale…il saccage un bus Tata et finit en prison

Une douche d’eau sale, une colère noire et un bus saccagé. M. S. Faye, comptable de profession, a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, Saliou Dicko.

Selon les informations de Seneweb, M. S. Faye est l’homme filmé dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, le montrant en train de vandaliser un bus Tata sous une forte pluie.

Interpellé par les éléments de la Brigade territoriale, le mis en cause a ensuite été déféré au parquet de Pikine-Guédiawaye. Le ministère public a retenu contre lui plusieurs chefs de prévention.

Il est poursuivi pour mise en danger de la vie d’autrui, menaces, violences et voies de fait, ainsi que pour destruction de biens appartenant à autrui.

Face aux enquêteurs, M. S. Faye a livré sa version des faits. Il affirme que le chauffeur du bus Tata lui aurait éclaboussé de l’eau sale alors qu’il circulait sous la pluie.

Selon ses déclarations, cette situation aurait provoqué sa colère et déclenché la scène de vandalisme filmée puis largement relayée sur les réseaux sociaux.

Malgré ses explications, le parquet a décidé de le placer sous mandat de dépôt. Le dossier est désormais entre les mains de la justice.

M. S. Faye sera jugé le 12 octobre 2026 devant le tribunal des flagrants délits de Pikine-Guédiawaye.