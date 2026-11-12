CAN 2027 : Le Sénégal domine le Soudan (4-1) et prend une sérieuse option

Le Sénégal a signé une belle victoire face au Soudan (4-1), dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2027. Les Lions ont fait la différence en seconde période, après une première mi-temps marquée par l’égalisation soudanaise.

Les Sénégalais ont dû patienter jusqu’à la 30e minute pour ouvrir le score et prendre l’avantage dans cette rencontre. Mais alors que les Lions semblaient se diriger vers la pause avec cette avance, le Soudan a réussi à égaliser à la 45e minute, relançant ainsi le suspense.

Au retour des vestiaires, les hommes de Patrick Vieira ont repris les commandes de la partie. À la 60e minute, Boulaye Dia a inscrit le deuxième but sénégalais, permettant à son équipe de reprendre l’avantage.

Cinq minutes plus tard, Ibrahim Mbaye a enfoncé le clou en portant le score à 3-1. Maîtres du jeu, les Lions ont poursuivi leur domination jusqu’à la fin de la rencontre.

À la 86e minute, Pathé Mboup a inscrit le quatrième but sénégalais, scellant ainsi le succès des Lions sur le score de 4-1. Grâce à cette victoire, le Sénégal prend une option importante dans cette confrontation. Les deux équipes se retrouveront lundi au Soudan pour le match retour.