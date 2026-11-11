JOJ Dakar-2026 : Ameth Diop décroche le bronze

Le Sénégal poursuit sa moisson de médailles aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2026. Ce mercredi, Ameth Diop a remporté la médaille de bronze en taekwondo, dans la catégorie des moins de 73 kg, permettant ainsi au pays hôte d’atteindre la barre des dix médailles dans cette compétition.

Le jeune Sénégalais a été stoppé en demi-finales par l’Azerbaïdjanais Adil Kazimli, qui a ensuite décroché la médaille d’argent.

La médaille d’or est revenue au Jordanien Ahmad Aldahamsheh. Le bronze est partagé entre Ameth Diop et le Mexicain Jorge Octavio Martinez Martinez. Avec cette nouvelle récompense, le Sénégal porte son total à dix médailles dans ces Jeux organisés à domicile.