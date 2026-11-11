JOJ Dakar-2026 : Les Lionceaux rejoignent les Lioncelles en demi-finales du beach handball

Le Sénégal sera représenté dans le dernier carré du beach handball masculin et féminin aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2026. Après la qualification des Lioncelles, les garçons ont également validé leur ticket pour les demi-finales en venant à bout de la Thaïlande en quarts de finale.

Les Lionceaux se sont imposés en deux manches (2-0), avec un total de 40 points contre 35 pour leurs adversaires. Une victoire qui leur permet de poursuivre leur parcours dans la compétition.

Pour une place en finale, les Sénégalais affronteront l’Allemagne ce jeudi à 11h45, à Saly. Ils tenteront de franchir cette nouvelle étape pour continuer à faire rêver le public sénégalais à domicile.