Crystal Palace : Pierre Sage limogé après un début de saison catastrophique

L’aventure anglaise de Pierre Sage a pris fin prématurément. Arrivé sur le banc de Crystal Palace durant l’été dernier, l’entraîneur français a été officiellement démis de ses fonctions ce jeudi, après des résultats largement en dessous des attentes.

La valse des entraîneurs se poursuit en Premier League. Quelques heures après l’annonce du départ de Michael Carrick de Manchester United, Crystal Palace a également décidé de se séparer de son manager. Le club londonien a ainsi mis un terme à sa collaboration avec Pierre Sage, dont le passage n’aura finalement pas répondu aux espoirs placés en lui.

Recruté après son expérience remarquée au RC Lens, le technicien de 47 ans n’a jamais réussi à imposer sa méthode chez les Eagles. Attaché à ses principes de jeu, l’ancien entraîneur de l’Olympique Lyonnais a éprouvé de grandes difficultés à trouver les solutions pour redresser une équipe en manque de résultats.

En championnat, la situation est particulièrement préoccupante. Après dix journées, Crystal Palace d’Ismaïla Sarr pointe à la dernière place avec seulement deux victoires, un match nul et sept défaites. Le bilan défensif est tout aussi alarmant, avec 24 buts concédés, tandis que les Londoniens n’ont inscrit que dix réalisations.

Sur la scène européenne, les performances n’ont pas davantage convaincu. Les Eagles totalisent cinq points après quatre journées d’Europa League et occupent la 21e position. Seule éclaircie dans ce début de saison compliqué : leur qualification pour les quarts de finale de la League Cup. Un résultat insuffisant pour préserver le poste de Pierre Sage.

Pour assurer sa succession, le nom de Thomas Frank revient avec insistance. Libre depuis son départ de Tottenham en février dernier, le technicien danois apparaît comme l’une des principales pistes envisagées par les dirigeants londoniens.

De son côté, Pierre Sage se retrouve désormais sans club après cette première expérience à l’étranger particulièrement difficile. Son nom a récemment circulé du côté du RC Lens, où un éventuel retour a été évoqué pour remplacer Yannick Cahuzac, annoncé sur le départ.

Toutefois, un retour dans le Nord ne semble pas imminent. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, repris par nos confrères de Seneweb, l’entraîneur français souhaiterait prendre du recul après cette aventure anglaise et ne serait pas pressé de retrouver un banc. Les dirigeants lensois devront donc se montrer particulièrement convaincants s’ils souhaitent envisager son retour.