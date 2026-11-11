JOJ Dakar-2026 : Les Lioncelles filent en demi-finales du beach handball

Les Lioncelles poursuivent leur parcours aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar-2026. Opposée à la Croatie ce mercredi à Saly, en quarts de finale du beach handball, la sélection sénégalaise s’est imposée en deux manches (2-0), sur le score cumulé de 54 à 36.

Les Sénégalaises ont remporté le premier acte sur le score de 24 à 20, avant de confirmer leur domination lors de la seconde manche, largement gagnée 30 à 16. Après avoir éliminé le Kenya au tour précédent, les Lioncelles décrochent ainsi leur qualification pour les demi-finales de la compétition.

Elles retrouveront l’Espagne demain à 10 heures, à Saly. Un nouveau rendez-vous décisif pour les Sénégalaises, qui tenteront de poursuivre leur parcours et de se rapprocher d’une finale à domicile.