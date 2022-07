En voici une mauvaise nouvelle du côté de la Tanière des Lionnes qui sont actuellement au Maroc où se joue la Can Féminine. Trois joueuses et trois membres du staff médical de l’équipe nationale seraient testés positifs au Covid-19. Une information donnée par la journaliste Sadio Ka, du groupe D-Media, sur son compte Twitter. Un coup dur pour les joueuses de Mame Moussa Cissé. L’équipe avait déjà enregistré des blessées (Marième Babou et Tening Sène) lors du match Sénégal vs Burkina (1-0).

Trois joueuses et trois membres du staff médical des lionnes testés positifs au Covid 19. Le senegal affronte le Maroc, ce vendredi, à 20h GMT#TotalEnergiesWAFCON2022 pic.twitter.com/26PaPhjEPf — SADIO HABIBOU KA (@SadioKa9) July 8, 2022