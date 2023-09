Candidat Benno…le MEER s’engage aux côtés de Amadou Ba

En cette journée historique du samedi 9 septembre 2023, nous avons eu le privilège de témoigner d’une décision d’une profonde importance, prise par Son Excellence le Président Macky Sall, une figure éminente à la tête de la coalition BBY. Ce jour-là, il a délibérément choisi d’élever l’actuel Premier Ministre, Monsieur Amadou Ba, au rang de candidat officiel de la coalition présidentielle BBY en vue de l’élection présidentielle cruciale prévue en 2024.

À l’occasion de cette cérémonie solennelle, le Meer et moi-même tenons à réaffirmer avec une sincérité inébranlable notre indéfectible loyauté envers le Président de notre parti ainsi qu’envers la coalition BBY. À l’attention de Son Excellence, Cher Président de la République, Père de la Nation, Cher camarade, nous souhaitons exprimer notre engagement profond et inébranlable. Il est impératif de souligner que le choix du candidat de Son Excellence est également le choix du Meer, et nous nous engageons avec une détermination absolue à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour garantir sa victoire dès le premier tour, le soir du 25 février 2024, insha Allah.

C’est également une occasion opportune pour adresser nos plus chaleureuses félicitations au Premier Ministre Amadou Ba, un homme de stature exceptionnelle, pour cette nomination amplement méritée. Cette décision promet d’apporter de grands espoirs et des réalisations considérables pour le Sénégal.

À l’attention de nos estimés collègues responsables, militants et sympathisants de l’APR et de la coalition BBY, nous souhaitons faire entendre un appel solennel. Nous vous exhortons à maintenir une unité indéfectible, une fidélité inébranlable, une solidarité sans faille, une connivence profonde, une cohésion sociale solide, et une convergence d’idées et de stratégies autour de notre candidat, Monsieur Amadou Ba.

C’est dans cette union sacrée que réside la garantie de nos triomphes futurs et, par extension, de notre maintien au plus haut niveau de la magistrature suprême.

Avec une profonde admiration et un engagement sans faille,

Honorable

Député Abdoulaye Diagne,

Coordinateur du MEER NATIONAL.