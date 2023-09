Candidat de Benno…Le Djoloff soutient Amadou Ba

Un vaste mouvement du Djoloff est né à Dahra qui vise à soutenir le candidat de l’APR et de BBY Amadou Ba pour le plébisciter lors de l’élection présidentielle de 2024 au Sénégal. Ce mouvement intitulé : << Wa Djoloff Ak Amadou Ba pour gagner en 2024>>, sous la houlette de Daouda Lam Ka de L’ANCAR qui est un ami et serviteur de l’actuel premier ministre pendant plusieurs annees . La rencontre a regroupé quelques représentants issus de 12 communes sur les 19 que compte le département de Linguère.

Trois principaux points qui ont pour noms : Choix du candidat de l’assemblée, mise sur pied d’un mouvement et prespectives. Des prières ont été formulées avant d’entrer dans le vif du sujet.

M. Daouda Lam Ka a campé le débat en déclinant les enjeux politiques du moment dans la coalition BBY et dans la vie politique de notre pays. Il a insisté sur le bon choix que doivent faire les sénégalais en général et les Djoloff-Djoloff en particulier car une erreur politique se paie cash, martele t-il avec insistance et détermination.

Il a proposé à l’assemblée M. Amadou Ba comme leur seul et unique candidat pour l’élection présidentielle de 2024. L’assemblée s’est aussi prononcé tout en donnant des arguments pour le choix qui doit être le plus objectif possible.

L’assemblée a adopté à l’unanimité le choix porté sur Amadou Ba après avoir mis en relief les mobiles suivantes : << M . Amadou Ba est un homme expérimenté et loyal. Il a été plusieurs fois dans le gouvernement tout en occupant des postes de responsabilités clés. En effet, il a été : directeur des impôts et domaines, ministre de l’économie et des finances, ministre des affaires étrangères…C’est un redoutable homme d’état. Cest un intellectuel hors pair qui a été au cœur de l’élaboration du Plan Sénégal Émergent ( PSE)…

Il est aussi un fin politicien qui en a toujours fait ses preuves et qui a eu la confiance du chef de l’Etat M. Macky Sall, de ses pairs et de sa base naturelle.

Pour preuves, en 2016, il a conduit à la victoire du << OUI>> lors de la réforme constitutionnelle dans Dakar. Il a été à la tête de la liste de Dakar lors des élections législatives suivantes en tant que coordonnateur. M. Amadou Ba a été délégué régional lors des élections de 2019. L’actuel PM a été aussi coordonnateur des élections communales et législatives de 2022 de la coalition BBY. Pour ne citer que celles-là…>>.

Pour participer activement à l’entrée facilement de leur seul candidat potentiel et méritant du palais, les membres de l’AG ont tous décidé de mettre sur pied un mouvement et sa dénomination suivante a été retenue : << WA DJOLOFF AK M. AMADOU BA POUR GAGNER EN 2024>>.

Dans les jours à venir, le bureau provisoire sera mis sur pied pour dérouler quelques activités. L’assemblee a donné mandat à tous les représentants issus de leur commune de fournir une feuille de route qui vise à sensibiliser tout le département de Linguère afin de faire connaître davantage leur candidat et de massifier par la même occasions leur mouvement qui est ouvert à toutes les forces vives du Djoloff épris de changement dans la continuité et de développement intégral de leur milieu en particulier.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn