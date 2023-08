Candidat de Benno : Le PIT milite pour un candidat «consensuel»

Le Comité central du PIT Sénégal est pour un candidat «consensuel» au sein de la Coalition Benno bokk yaakaar pour la conquête des voix des citoyens sénégalais lors de la prochaine élection présidentielle de 2024. «Le Comité central s’est félicité des positions et propositions du Pit dans le cadre des concertations en cours pour le choix du candidat consensuel de Benno bokk yaakaar (Bby) à la prochaine élection présidentielle du 25 février 2024. Le Comité central donne mandat au Secrétariat pour la validation définitive du candidat consensuel et engage en conséquence les camarades à poursuivre la concertation avec les autres composantes de Bby», telle est la quintessence de la position de ce parti, affichée à travers un communiqué issu du Comité central du Pit Sénégal, qui s’est réuni, pour sa première session ordinaire après le 7ème Congrès du parti, le dimanche 20 août 2023 au Sneips de Grand-Yoff, «aux fins d’analyser la situation nationale et de réfléchir sur les perspectives».

«Pour le Comité central, tout devra être mis en œuvre, dans l’unité et la cohésion de la coalition, pour une victoire éclatante de Bby dès le premier tour», poursuit le communiqué. «A cet égard, tout en saluant la sage et patriotique décision du président de la République de ne pas briguer un 3ème mandat», le Comité central «exhorte le prochain candidat consensuel de la coalition à être porteur d’un programme politique, économique, social et culturel qui rassemble le Peuple sénégalais autour d’objectifs de développement qui répondent aux attentes, en particulier de la jeunesse, des femmes, des travailleurs, de l’intelligentsia et des autres couches de la population en général».

«Pour ce faire, ce programme devra avoir pour socle des politiques audacieuses de promotion de la souveraineté nationale, et ceci dans tous les secteurs stratégiques. Il devra rassurer les Sénégalaises et les Sénégalais quant au strict respect de l’Etat de Droit, à la gestion vertueuse des ressources du pays, à l’exigence de reddition de comptes et à sa capacité de prodiguer une croissance économique inclusive parce que favorablement ressentie par toutes les couches de la population du pays», note le document. Et le Comité central du Pit «considère que cela est d’autant plus à portée de main qu’il s’agit de consolider les importants acquis économiques et sociaux enregistrés sous le magistère du Président Macky Sall».

«L’enjeu devient donc d’amplifier les réalisations avec, entre autres, une judicieuse utilisation de nos ressources stratégiques nouvelles que sont le gaz et le pétrole», indique le communiqué repris par Le Quotidien, avant de soutenir qu’«au demeurant, face aux convoitises de plus en plus manifestes de forces de domination étrangères sur ces ressources, le Comité central du Parti de l’indépendance et du travail recommande à l’Etat et au Peuple sénégalais une vigilance soutenue pour déjouer tout complot contre l’intérêt national».

Par ailleurs, analysant les graves troubles survenus dans le pays ces trois dernières années, le Comité central du Pit «félicite le gouvernement pour sa gestion de cette grave menace qui a pesé sur le Sénégal et relève, pour s’en réjouir, que nos Forces de défense et de sécurité ont fait montre de courage, de lucidité et d’un professionnalisme avéré face à des violences aveugles et criminelles exercées méthodiquement contre des biens publics et privés avec, hélas, des dizaines de morts».

«Le Comité central condamne avec la dernière énergie, les commanditaires et auteurs de cette violence déclenchée et entretenue dans le dessein de déstabiliser le pays au bénéfice de forces obscures et réactionnaires tapies à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Pour le Pit, face à de tels périls, la Nation doit se rassembler et défendre les valeurs fondamentales de laïcité, de paix civile, de liberté, de démocratie, d’Etat de Droit, mais aussi d’intégration régionale et de coopération internationale, sans exclusion ni exclusive», mentionne le communiqué.

Analysant le contexte international, le Comité central du Pit «s’est ému des tensions persistantes dans les relations internationales avec de nombreuses zones de conflits ouverts ou latents : guerre entre la Russie et l’Otan sur le territoire de l’Ukraine dont l’aggravation est susceptible de conduire à un 3ème conflit mondial».

Pour le cas particulier du Niger, «tout en condamnant vigoureusement le coup d’Etat intervenu récemment dans ce pays», le Comité central «exhorte la Cedeao à privilégier la recherche d’une voie politique et diplomatique de sortie de crise, en lieu et place d’une intervention militaire avec des conséquences imprévisibles dans une sous-région ouest-africaine aux situations politique, économique, sociale et sécuritaire explosives».