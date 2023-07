Candidature du président Macky Sall…Cheikh Ndiaye donne sa position

La candidature du Président Macky Sall a un second quinquennat pour certains ou la troisième candidature successive de ce dernier est le princial débat dans la classe politique.

Le président du MED (Mouvement pour l’émergence et le développement) de Lagane, And Suxali Lagane a profité de la finale de la zone 10 B de Koumbal, une localité située dans le département de Kaolack pour se prononcer justement sur la question du 3ème mandat présidentiel de Macky Sall.

Profitant de cette tribune sportive, Cheikh Ndiaye se dit à la fois pondéré et réservé sur la question du 3ème mandat présidentiel car il renvoie tout le monde au respect la charte fondamentale qui régi notre état à savoir la constitution.

On ne peut rien faire en dehors du droit et de la constitution car la candidature du président Macky Sall a une triple dimension politique, morale et éthique et juridique et sur ce dernier point seul le président Macky Sall ait la possibilité de déposer sa candidature conseil constitutionnel de dire oui ou non si cette candidature est valable ou non.

« Je renvoie donc tout le monde à la décision du Conseil Constitutionnel qui est la seule instance habilitée à se prononcer sur cette question. Même quelqu’un qui est frappé d’incompatibilité a le droit de déposer une candidature. Mais il appartiendra au conseil constitutionnel de se prononcer »

A la question de savoir si les chances du président Macky Sall sont intactes, le responsable de la mouvance présidentielle de dire que le paramètre politique est de savoir si le président Macky Sall a le staff politique, le landernau politique et une organisation politique et sur ce point c’est le conseil constitutionnel qui a le pouvoir de déclarer oui ou non Sur ça.

Sur le manque de motivation moralement parlant des responsables politiques de Kaolack à requinquer davantage leurs bases politiques selon cheikh Ndiaye la motivation est personnelle et refuse de parler au nom des autres responsables de Benno Bokk Yaakar de Kaolack et de la mouvance présidentielle. Et le président du Mouvement And Suxali Lagane de dire :

« En tant que responsable politique lorsque les conditions politiques seront réunies politiquement j’aviserai, j’attends que le conseil constitutionnel accepte cette candidature pour savoir ma position et je me lancerais sur le terrain politique. Je ne peux pas danser plus vite que la musique » finira-t-il par déclarer.

Très clair sur sa déclaration, Cheikh Ndiaye renvoie les politiciens sur la décision du président Macky Sall qui a le choix de déclarer sa candidature, et qu’un congrès d’investiture mais la volonté de validation de cette candidature est du ressort exclusif du Conseil constitutionnel.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn