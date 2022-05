Casamance…118 localités vont être déminées

L’Armée a pris les différents bastions rebelles. Pour Barkham Thiam, Directeur général du Centre national d’action antimines au Sénégal (Cnams), l’ambition est aussi de nettoyer 118 localités supposées infestées de mines d’ici 2026. Barkham Thiam pour qui la situation évolue d’ailleurs favorablement avec des équipes déjà sur place et l’arrivée d’une autre compagnie venue renforcer l’action de Handicap international (Hi), qui est sur le terrain depuis longtemps. «Le Covid-19 a un peu freiné l’évolution des choses mais sur les 3,2 millions m2 qui restaient, nous en sommes à 1,9 million m2 déjà réalisés, ce qui fait qu’il reste 1,2 million m2 à déminer ; et avec les nouvelles découvertes enregistrées récemment, il reste au total 1,6 million m2 à faire», reconnaît le patron du Cnams. Et à croire M. Thiam, sur les trois régions méridionales du pays, c’est Sédhiou, avec le département de Goudomp, qui reste à dépolluer. «Et à cela s’ajoutent, dit-il, les trois départements de la région de Ziguinchor, où sont répartis les 1,6 million m2 à déminer et qui polarisent en tout 118 localités.»

Par contre, il y a des contraintes auxquelles le Cnams fait face dans le cadre du déminage. «Elles se situent à deux niveaux : il y a d’abord l’accès aux zones suspectées contaminées par mines et ce, avec des parties prenantes au conflit qui ne sont pas toujours favorables à la présence d’équipes du Cnams sur le terrain. Mais par le biais du dialogue, il nous arrive d’évoluer sur le terrain», note-t-il. Il y a ensuite les soucis financiers, qui peuvent ralentir les opérations de déminage. «Le budget est très élevé, avec le déminage qui coûte très cher. Toutefois, l’Etat est entrain de fournir de gros efforts, nonobstant la contribution des partenaires techniques et financiers qui ont aussi leur rôle à jouer, en appoint à l’effort budgétaire national», enchaîne M. Thiam.

Par ailleurs, la présence d’un seul opérateur sur le terrain a longtemps constitué un handicap. Et la situation semble changer. «Aujourd’hui, une autre compagnie va venir à côté de Hi, concourir à accélérer le processus de déminage. Et nous avons également créé une capacité nationale comme 3ème opérateur, ce qui fait qu’on est aujourd’hui en opérateurs», ajoute-t-il. Quid du nombre de vicitmes de mines enregistrées sur le terrain ? «Depuis le dernier accident par mines enregistré à Kandiadiou dans le nord Sindian, le nombre de victimes de mines s’élève aujourd’hui à 672 victimes directes et indirectes. Et ce sont essentiellement les femmes et les enfants qui sont les plus affectés par ces accidents par mines», détaille le Dg du Cnams. Sur les localités où ces accidents sont le plus enregistrés, M. Thiam cite le département de Bignona, particulièrement les secteurs de Sindian et d’Oulampane, où des accidents ont fait un nombre élevé de victimes. «Et le dernier remonte au 22 octobre dernier, avec un bilan lourd d’une dizaine de jeunes victimes», rappelle-t-il.

Par ailleurs, le Dg du Cnams insiste sur l'urgence de respecter les délais. «Il faut dire que le travail se déroule bien avec une échéance fixée en mars 2026 par la Convention d'Ottawa ; un délai qui semble long et court à la fois. Et pour atteindre cet objectif de Sénégal sans mines en 2026, il s'agira de livrer les zones suspectes et contaminées par mines aux opérateurs qui doivent avoir un accès facile dans ces zones», souligne Barkham Thiam. Il espère que ce travail se déroulera indépendamment du processus de paix. «Car il y a certains qui pensent qu'il faut d'abord négocier et signer une paix définitive avant de procéder au déminage ; dans ce cas, le délai risque d'être un peu long et en plus nous risquons de voir cette liste des victimes de mines s'allonger davantage», prévient-il.