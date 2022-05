And Sam Djikko Yi brise le silence sur l’affaire des filles africaines à Dubaï

43 filles sénégalaises sont citées dans l’affaire Dubaï Porta Potty. Face à cette situation scandaleuse, Ababacar Mboup, coordonnateur du collectif And Sam Djikko Yi demande à la société sénégalaise de s’interroger sur cette affaire.

« D’un point de vue en fait global, la société sénégalaise devrait, en réalité, s’interroger sur ces scandales qui se déroulent tout au long de l’année. Chaque scandale étant beaucoup plus ignoble que le précédent. Il ne faut pas se voiler la face. La société sénégalaise est en train de dériver. Aujourd’hui tout tourne autour de l’argent. On voit que dans la famille c’est l’argent qui prime sur tout. Dans la société, et même dans la religion, l’argent qui prime sur tout. Ça pousse la jeunesse à utiliser tous les moyens pour obtenir de l’argent », a déclaré Ababacar Mboup sur la Rfm.

Le coordonnateur du collectif And Sam Djikko Yi invite les Sénégalais à faire leur introspection. « Les responsabilités sont partagées. Tout le monde est responsable. On ne peut pas réformer l’âme des hommes par décret. Il ne s’agit pas d’en parler tout simplement comme ça, ou de dénoncer ces actes pour que les choses changent. On devrait revoir cette société. Les Sénégalais, dans leur ensemble, doivent se regarder dans la face. Il faut repenser l’éducation de la jeunesse. Cette jeunesse est en train de nous échapper », rajoute-t-il.

Dubaï Porta Potty est une affaire dégueulasse, dans laquelle des femmes laissent des hommes faire leurs besoins (pipi et caca) sur leurs faces en échange de sacs, chaussures et autres objets de valeur.