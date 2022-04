Casamance : L’armée accélère la cadence dans la zone de Djibidione

Voilà six jours que les armées ont enclenché des opérations de ratissage de grande envergure dans la zone de Djibidione où sont implantés plusieurs cantonnements rebelles favorables à l’homme fort de Kassolole, César Atoute Badiate. Et les images et échos qui parviennent quotidiennement font toujours état de démantèlement des bases rebelles et de saisie d’importantes quantités de drogues ; la zone ratissée étant connue depuis plusieurs décennies comme un véritable lieu de production de chanvre indien ; produit qui a relégué dans le secteur au second plan toutes les autres cultures licites. Lire la suite en cliquant ICI