« Jokko Ak Macky »…une stratégie pour maquiller une certaine impasse

Le concept « Jokko Ak Macky » serait tout juste une stratégie du pouvoir en place pour maquiller une certaine impasse dans la prise en charge de la demande sociale et l’élaboration d’une politique publique cohérente en faveur de l’emploi. L’avis est de Jean Charles Biagui, enseignant en Sciences politiques à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

« Le concept « Jokko Ak Macky » vient s’ajouter à la liste des nombreux concepts proposés par le pouvoir depuis 2012. « Yonnu yokkute » avait rapidement cédé la place au plan Sénégal Émergent 2035. Dans la perspective de ce dernier, le candidat-président Macky Sall présentera en 2019 le slogan « un Sénégal pour tous ». Un an plus tard environ, il parlera de « Fast Track » dans le cadre de la réalisation des objectifs du programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes. C’est maintenant le « Jokko Ak Macky ». En réalité, tout comme les autres concepts précédemment évoqués, ce dernier concept traduit une certaine impasse dans la prise en charge de la demande sociale, dans l’élaboration d’une politique publique cohérente en faveur de l’emploi. Les concepts ne suffisent pas. Un contenant sans contenu n’a pas de sens », a déclaré M. Biagui dans un entretien avec Sud quotidien.

L’enseignant de rajouter : « Plus précisément, le concept « Jokko Ak Macky » est une tentative pour revenir sur le devant de la scène après les évènements de mars 2021 et surtout au lendemain de la défaite électorale du 23 janvier dans les régions les plus stratégiques du pays. Malheureusement, le pouvoir fait une analyse incomplète de la situation politique actuelle. Les évènements de mars et le vote en faveur de l’opposition ne se justifient pas seulement par le contexte économique difficile en particulier pour les jeunes. Il résulte aussi de l’affirmation de plus en plus importante d’une conscience politique. En effet, les citoyens comprennent de plus en plus que non seulement le pouvoir est incapable de leur offrir de réelles perspectives d’emploi, mais en plus, il s’inscrit dans les mêmes perspectives politiques que les régimes précédents. Le train de vie de l’Etat est démesuré, la mal gouvernance est banalisée et érigée en règle, certaines libertés fondamentales notamment la liberté de manifester sont remises en cause, la justice est politisée et instrumentalisée. »