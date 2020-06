Casamance : L’armée pilonne la forêt de Mbissine

La musique des armes lourdes, après plusieurs années d’accalmie, a recommencé ce week-end en Casamance et plus exactement dans la forêt de Mbissine, situé dans la commune d’Adéane, dans la région de Ziguinchor.

Ce samedi, l’armée sénégalaise, depuis ce samedi aux trousses des rebelles supposées appartenir au mouvement des forces démocratiques de la Casamance, a procédé à des pilonnages intenses et lourds des bases rebelles supposées appartenir au mouvement séparatiste et localisées dans cette forêt dense et touffue de ce village, Mbissine, devenu subitement et tristement célèbre, renseigne nos confrères d’Igfm.

Des populations réfugiées sur le long de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau ont même quitté leurs terres de refuge à cause de l’intensité des combats entre les deux belligérants. L’armée de terre a été appuyée dans son entreprise par le rallye guerrier.