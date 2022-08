Casamance…L’Etat du Sénégal et le MFDC signent un accord

L’information, quoique importante, a été un peu éludée par la proclamation des résultats provisoires des législatives. Un accord de paix et de dépôt des armes a été signé ce 4 août à Bissau entre le Sénégal et le Comité Provisoire des Ailes politiques et combattantes du MFDC. Mais, Quelle est la portée d’un tel acte ?