Macky out en 2024…le candidat de Benno qui peut tout rafler

Le Président Macky Sall ne sera pas candidat en 2024. Et cela Xibaaru le tient de source sûre. Le Président de la République Macky Sall attend aux lendemains des Législatives et après les formations successives du bureau de l’Assemblée et de son gouvernement pour imposer son dauphin ou sa dauphine à la tête de Benno Bokk Yaakaar (BBY). Et celui ou celle qui pourra être le candidat de Benno à la présidentielle de 2024 a commencé à fuiter. Pour certains c’est une femme et pour d’autres c’est un homme…deux profils pour un poste.

Les regards de certains observateurs commencent à se tourner vers celui ou celle que le Président de la République va choisir. Un choix qui se fera aux lendemains des élections législatives, après les formations du gouvernement et du bureau de l’Assemblée nationale. Le Président de la République Macky Sall a depuis longtemps dans sa tête celui ou celle qu’il désignera pour le remplacer. Et pour lui, le moment idéal pour révéler son nom serait après les élections législatives.

Macky Sall s’entoure de toutes les garanties nécessaires avant de révéler le nom de son dauphin. Il veut être sûr que tout le chemin sera balisé et qu’il n’existera aucune embuche devant lui. Macky Sall tient à le protéger en s’attachant toutes les garanties nécessaires. Il y va de l’avenir de son parti, l’Alliance pour la République (APR) et de BBY. Car, celui ou celle qu’il a déjà choisi, devra bénéficier du soutien sans faille de l’APR et de BBY.

C’est pourquoi d’ailleurs, jusqu’ici il n’a pas voulu se prononcer s’il sera ou non candidat en 2024. Il a aimé entretenir le flou tout en sachant que le moment venu, les membres de la mouvance présidentielle mis devant le fait accompli, n’auront d’autre choix que de se conformer à sa décision. Quant à l’opposition qui a mis plus de temps à tirer sur Macky Sall et à mener une campagne bâtie autour du fait que ce dernier veut tenter un coup de force pour imposer sa troisième candidature, elle aura du mal à faire face à la nouvelle donne.

Ainsi celui ou celle que le Président de la République Macky Sall va choisir aura une longueur d’avance sur tout le monde. Non seulement, ses adversaires n’auront pas le temps nécessaire pour tirer à boulets rouges sur lui et mener une campagne de dénigrement contre lui, ensuite le Président Macky Sall va faire capter l’attention autour de ses derniers chantiers dont les réalisations seront terminées, en les présentant aux Sénégalais.

Quand le Bus rapide transit (BRT) sera finalement terminé, le TER pourra enfin rouler jusqu’aux portes de l’aéroport international Léopold Sédar Senghor, l’autoroute qui partira de Dakar jusqu’à Saint-Louis sera présentée…, les Sénégalais vont davantage être convaincus des choix du Président de la République Macky Sall. Plus que jamais, ils vont adhérer à ses idées. Et c’est celui ou celle que Macky a justement choisi qui profitera largement de cette situation. Non seulement, il va bénéficier d’un état de grâce, mais les Sénégalais vont être convaincus qu’il a le profil idéal pour être le futur Président de la République.

Un consensus va naître autour de la personne désignée pour être le dauphin du Chef de l’Etat. Décidément Macky Sall aura encore réussi à déjouer tous les plans de la classe politique. Personne ne s’attendait à le voir sortir de sa manche, cette carte. Tant, il a laissé faire croire à tout le monde qu’il sera candidat à un troisième mandat. Finalement, toute la campagne de dénigrement menée par ses adversaires qui en ont fait un thème, n’aura servi qu’à lui Macky Sall.

Mame Penda sow pour xibaaru.sn