Les tonneaux vides de Yewwi : Déthié Fall, Habib Sy, Aïda Mbodj vivent aux dépens de Sonko

Ils ont des partis, des sièges mais ils n’ont aucun militant et n’ont rien gagné lors des locales et de ces Législatives . Ils vivent tous aux dépens du charismatique leader Ousmane Sonko et de l’aura du guide religieux Moustapha Sy. Habib Sy le vieux politicien usé, Aïda Mbodj la lionne déchue du Baol, Malick Gakou le peureux et Déthié Fall, le petit ourson politique, sont ceux qui ont la grande gueule dans Yewwi Askan Wi, mais dont leurs partis ne représentent rien du tout. Ils n’oseront jamais aller seuls sous leurs propres bannières à des élections où ils risquent de se faire ridiculiser.

Depuis que le Parti démocratique sénégalais a perdu le pouvoir, et lui la mairie de Linguère, Habib Sy qui a créé entretemps son propre parti politique, est jusque-là incapable d’aller seul à des élections. Lors des élections locales de janvier dernier, il n’avait jamais voulu diriger la liste de Yewwi Askan Wi à Linguère, en direction de la mairie. Habib Sy avait la peur bleue de se faire écrabouiller par Aly Ngouille Ndiaye, devenu l’homme fort de Linguère.

Aïda Mbodj, la lionne déchue du Baol n’est-elle que l’ombre d’elle-même. Si elle avait pu rallier à un certain moment le suffrage de ses concitoyens au Baol, elle le doit à Me Abdoulaye Wade mais aussi à Macky Sall. C’est quand Me Abdoulaye Wade venait de nommer Macky Sall Premier ministre qu’Aïda Mbodj a connu pour la première fois le privilège, d’être ministre de la République, alors qu’elle n’avait jamais goûté ce délice du temps du règne du Parti socialiste où elle militait jusqu’à sa transhumance au PDS qui venait de conquérir le pouvoir à l’époque.

Aïda Mbodj était presque une garde rapprochée pour Macky Sall qu’elle suivait alors partout comme son ombre, dans ses moindres déplacements. Même, lorsque Macky Sall avait été envoyé à l’Assemblée nationale et commençait à connaître la disgrâce auprès du Président Abdoulaye Wade, Aïda Mbodji avait préféré garder son rang de député, plutôt que se faire reconduire dans le gouvernement où un ministère peu valorisant à ses yeux lui était proposé.

C’est par la suite, après des tractations venues du Palais de la République et que les membres de la Génération du concret cherchaient vraiment à se débarrasser pour de bon de Macky Sall qu’elle a choisi de tourner le dos à ce dernier. Elle ne s’attendait vraiment pas à voir ce dernier se faire élire Président de la République quelques mois plus tard en 2012. Gagnée par son amour propre depuis, et ne pouvant plus retourner vers Macky Sall, elle n’a d’autre choix que se mettre dans la peau d’un adversaire acharné de ce dernier, même si elle sait qu’elle n’est qu’une coquille vide.

De coquille vide, on peut en dire autant de Déthié Fall qui est bien un ourson politique.

C’est grâce à Idrissa Seck que Déthié Fall s’est acharné sur le champ politique. Déthié Fall doit beaucoup à Idrissa Seck qui l’a fait élire député au détriment de Thierno Bocoum. Déthié Fall a fait partie du complot contre Thierno Bocoum qui a fait partir ce dernier de Rewmi. Mécontent par la suite, d’avoir été écarté des tractations qui avaient conduit au rapprochement entre Idrissa Seck et Macky Sall et de n’avoir pas été appelé à siéger dans le gouvernement, Déthié Fall a voulu comme jeter « du sable dans le couscous. En critiquant l’action du Président de la République Macky Sall, rien que pour se faire évincer de Rewmi.

Que peut apporter Déthié Fall à Yewwi Askan Wi ? Son parti qu’il a créé n’est qu’un poids plume. Il ne peut espérer alors que sur Yewwi Askan Wi pour se faire une place au soleil. Tout comme Malick Gakou le peureux qui n’ose jamais se présenter sous la bannière de son parti à des élections. Sa couardise l’a conduit à décliner jusqu’ici toutes les offres qui lui ont été faites à se présenter à des élections pour la mairie de Guédiawaye. Malick Gakou a peur de se faire humilier devant les électeurs de Guédiawaye.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn