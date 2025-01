CDC Habitat : Le Collectif des agents licenciés exprime sa colère et…

Rien ne va plus entre les agents licenciés de la Caisse de Dépôt et de Consignation Habitat(filiale CDC et ex- Compagnie Générale Immobilière du Sahel(CGIS). Ces agents, réunis en collectif, dénoncent avec véhémence ce qu’ils appellent “une forfaiture digne d’un larbin arriviste”. Ils interpellent le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko pour être rétablis dans leurs droits.

« Le 07 janvier dernier, le Directeur Général de la CDC Habitat (ex-CGIS) nous appelle verbalement pour nous signifier que la structure traverse une crise économique qui nécessite le renvoi d’agents. 4 jours plus tard, un consultant assisté d’un inspecteur du travail qui déclare ne pas être envoyé par l’inspection du travail débarque et impulse des discussions. Au cours de celles-ci, l’on nous fait savoir que si la décision ne nous agrée pas, c’est l’inspection du travail qui va entrer en jeu pour statuer mais également que cela risquerait de compliquer le dossier », a dit, d’emblée, dans un communiqué rendu public, le Président de l’instance.

Et par ce traitement, il voit un simple alibi pour renvoyer d’honnêtes citoyens au chômage: »Cet état de fait décrit plus haut n’est pas sans impliquer quelques considérations et questionnements qui ne souffrent d’aucune impertinence: Dans une structure sérieuse et bien organisée dont les dirigeants se targuent d’être porteurs d’une rupture dans la gestion des affaires publiques, la décence aurait bien exigé que les personnes concernées soient informées à travers une notification écrite. Le fait d’imaginer et d’envisager une complication au niveau de l’inspection du travail laisse apparaître une surenchère déguisée, pour ne pas dire, un chantage à l’état pur.

“Une question loin d’être superfétatoire qu’on ne saurait s’empêcher de se poser est: comment une structure en crise peut-elle parvenir à payer les salaires des agents jusqu’au 13e mois ? Quelle contradiction entre l’alibi de la crise financière mise en avant pour renvoyer des agents et la proposition d’une compensation qui n’est pas loin de la somme de 100 millions”, s’interrogent les responsables du collectif . Et de poursuivre: » Rien que de la poudre aux yeux à moins que les preuves de la prétendue crise financière ne soient rendues publiques par respect à l’intelligence des Sénégalais”.

Par ailleurs, le communiqué mentionne que “ce qui n’a pas été dit est que depuis le départ de l’ex-Directeur Général Abdou Khafor Touré, il n’y a pas matière à travailler. A ce jour et du fait d’un manque de vision et de volonté de travailler d’un Directeur revanchard, aucun des potentiels acquéreurs de terrains sur les sites de P30, Mamelles et Bambilor n’a reçu leur terrain », Avant de lancer un vibrant appel aux nouveaux tenants du pouvoir pour être rétablis dans leurs droits: »L’Etat est interpellé sur cette lancinante question de la crédibilité de la CDC Habitat (ex- CGIS) mise à rude épreuve ».

“Les 14 agents licenciés sont de l’Alliance Pour la République (Apr). Depuis quand appartenir à un parti politique est un délit pour donner à cet acharnement suspect et assez flagrant pour constituer une régression démocratique, une tâche noire sur la gestion vertueuse” mentionne le communiqué . Alors, face à “ce que nous considérons comme une injustice sociale ayant les allures d’une épée de Damoclès suspendue sur la tête de citoyens sénégalais qui jusqu’à l’extinction du soleil n’auront rien à se reprocher si ce n’est leur militantisme dans un parti politique” note le collectif des agents licenciés. Qui prend l’opinion publique à témoin pour dénoncer avec véhémence cette “forfaiture”. Il interpelle la plus haute autorité du pays pour la réparation. Le collectif compte user de “toutes les voies de recours légales pour que ses membres soient rétablis dans leurs droits”.