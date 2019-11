De grâce faites preuve de loyauté et de maturité politique !!!

Nous avons tous suivi avec beaucoup d’intérêt le déroulement du scrutin du 24 Février 2019 qui a vu le candidat Macky Sall passer au premier tour avec un score de 58,26%. Depuis sa réélection, des voix s’élèvent dans le camp présidentiel, certains pour revendiquer des postes, d’autres pour déjà se positionner pour la présidentielle de 2024 quitte à vouloir focaliser le débat national autour des questions peu opportunes comme le prochain mandat présidentiel. C’est cela qui justifie ces temps ci les sorties médiatiques de militants voire responsables avec comme seul prétexte un supposé manque de considération du Président Macky Sall à leur égard dans le choix de ses collaborateurs oubliant totalement pour certains qu’ils étaient aux affaires il y’a de cela quelques mois

Plus on s’approchera de la présidentielle de 2024, plus les protestations ou cris d’orfèvre se feront plus pressants avec une disproportion exagérée entre le discours et la réalité des faits avec comme seule volonté de mettre en mal le Président Macky Sall et sa mouvance. Il est certes légitime d’avoir des rêves présidentielles mais delà à nourrir ses ambitions tout en restant dans le parti présidentiel relève de la malhonnêteté et de l’hypocrisie par rapport au Chef de ce même parti nouvellement élu comme Président de la République pour un quinquennat à peine commencé. Alors quoi de plus honnête voire logique que de quitter le navire pour se construire une propre trajectoire politique.

Le temps n’est pas à la compétition du reste légitime de la présidentielle à venir mais au rassemblement sans arrière-pensées de toute la majorité présidentielle autour de celui que les sénégalaises et sénégalais se sont librement choisis. Le moment paraît aussi venu pour les responsables et militants du parti présidentiel de faire montre de loyauté et de maturité politique qui doivent imposer chacun à penser collectif plutôt qu’à jouer personnel. Il ne s’agit nullement ici d’interdir de penser différemment ou d’émettre sa propre opinion mais surtout de s’interdir les pressions publiques et médiatiques.

Car c’est affaiblir notre route commune !

Le contexte actuel où les populations nous attendent sur leurs préoccupations doit aussi nous conduire à abandonner les règles claniques ou les indécentes batailles successorales autour de tel ou tel soi-disant leader d’une quelconque tendance ou sensibilité politique, car les sénégalais se sont désignés un leader et un seul en la personne du Président Macky Sall.

La loyauté ne doit pas se réduire à des déclarations d’intention. Elle doit se traduire dans les actes. Elle interdit les double discours et la duplicité des attitudes. Avant de réclamer la loyauté il faut d’abord et avant tout se l’imposer.

L’heure n’est pas à la division mais plutôt à l’unité, la cohésion, la discipline, la solidarité et au respect stricte du fil conducteur du débat concret.

Nous ne devons point douter ou abandonner un seul instant notre conviction ferme et forte à défendre appuyer voire renforcer le président Macky Sall pour intensifier les actions qui nous permettront sur la deuxième phase du PSE de continuer à aller vers notre objectif d’émergence à l’horizon 2035 .

Mame Ousmane Diop

Conseiller Spécial du PR