Ce couple se menotte pendant 124 jours…et ça finit mal

Une histoire d’amour qui finit mal : un couple d’Ukrainiens se sépare après avoir vécu 124 jours menottés

C’est l’histoire de Viktoria et Alexander, deux jeunes Ukrainiens qui, le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, ont fait un constat: leur couple battait de l’aile. Alors, pour redonner de l’élan à leur vie amoureuse, ils ont décidé de se menotter l’un à l’autre et vivre attachés par le poignet, 24h sur 24.

Ca sent la mauvaise idée et bien oui puisqu’au bout de 124 jours, ils ont fini par se séparer, au sens propre comme au figuré. Après avoir passé 4 mois enchainés l’un à l’autre jour et nuit, ils expliquent « qu’ils ont hâte de prendre des chemins différents ». En clair, ils ne se supportent plus, et on les comprend.

Record du monde

On a pu suivre leur quotidien menotté sur Instagram : allez aux toilettes ensemble, cuisiner ensemble, assister aux conversations téléphoniques de l’autre, patienter pendant la séance maquillage. Plus aucune once de mystère l’un pour l’autre.

Seul intérêt de ce calvaire: ils peuvent désormais se targuer de détenir le record du monde du couple ayant passé le plus de temps menotté. Et ils comptent mettre leur paire de menottes aux enchères.