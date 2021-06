Sonko accusé de viol et violence…accuse l’état de vol et violence

Ousmane Sonko est le prototype du sénégalais intelligent qui prend tout ceux qui l’entourent pour des écervelés. En conférence de presse le 18 juin dernier, le leader du Pastef a accusé le régime de se lancer dans la violence avec le recrutement des nervis. Une accusation de plus du candidat arrivé troisième à la présidentielle de 2019, après avoir accusé le gouvernement de dilapider les ressources du pays. Et pourtant ce Sonko n’est pas exempt de reproches.

Ousmane Sonko est un politicien hors-pair. Il accuse le pouvoir de tous les maux dont il est lui-même coupable. Sonko accuse le président et ses ministres d’user de violence. Et pourtant ce même Sonko, depuis qu’il est connait une ascension en politique, est accusé à maintes reprises de violences ; et les internautes ne ratent pas une occasion de le lyncher sur la toile…et l’accusent de vouloir récupérer cette commémoration du 23 juin.

Abdoulaye Wade a toujours été accusé par le régime Diouf d’user de violences dans les manifestations. Mais jamais accusé de menaces et actes de vandalismes dans les magasins et dans les rédactions ; les pillages des magasins et les saccages des rédactions, les incendies des maisons des personnalités, toutes ses exactions sont devenues récurrentes avec Ousmane Sonko…Celui qui avait demandé qu’on fusille tous les anciens présidents du Sénégal.

Ousmane Sonko lui-même a été accusé de prise illégale d’intérêts dans l’affaire du titre foncier TF 1451/R. Ensuite avec ses Cabinets Mercalex et Atlas, Ousmane Sonko, et son partenaire Ismaïla Ba se sont rendus coupable d’exercice illégal de la profession d’expert fiscal. Et ce n’est pas fini, car c’est ce même Sonko qui possède un immeuble à Plus de 100 millions, des voitures et une résidence principale à couper le souffle. Son salaire d’inspecteur du trésor multiplié par 100 ne lui aurait jamais donné tous ces biens.

Abdoulaye Wade opposant n’a jamais été accusé de vol ou d’enrichissement illicite. Son prédécesseur et son successeur, respectivement Abdou Diouf et Macky Sall n’ont jamais été impliqués dans des opérations financières douteuses. Ils sont devenus présidents du Sénégal en étant clean. Mais Sonko traîne des casseroles, insulte ses aînés et est impliqué dans une affaire de viol qui n’a pas encore été vidée au Tribunal.

C’est la première fois qu’un candidat à la présidentielle est accusé de faits graves. Viols répétitifs et menace de mort. Et aujourd’hui, c’est ce politicien accusé qui à son tour accuse l’état d’avoir engagé des nervis quand lui-même est en permanence entouré de nervis armés d’armes blanches et encagoulés. Ousmane Sonko se déplace toujours avec ses nervis…même quand il va rendre visite aux blessés dans les hôpitaux. Mais pour ses partisans, ce ne sont pas des nervis mais des « agents de sécurité ». Et pourtant, ils ont les mêmes fonctions: protéger leur client.

