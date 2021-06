Les nervis sèment le désordre…Antoine Diome étale son incompétence

Mais où est passé le ministre de l’Intérieur ? Depuis un certain temps, des nervis, ces hommes aux gros bras sont en train de semer le désordre une peu partout sur le territoire national. Les nervis, dans les caravanes politiques imposent leur gabarit et leur loi. Ils tabassent les populations et cela même devant les forces de l’ordre. Et le premier flic du pays, Antoine Felix Abdoulaye Diome, est abonné absent et aphone. Aucune déclaration pour rassurer les citoyens qui s’inquiètent, désormais, pour leur sécurité.

A sept (7) mois des prochaines élections locales, prévues le dimanche 23 janvier 2021, le Sénégal dérive vers la violence. Depuis un certain temps de nouveaux phénomènes commencent à voir le jour dans le pays. Cette situation s’est accrue depuis l’éclatement de l’affaire « Sweet Beauty » dans laquelle Ousmane Sonko est accusé de viols répétés par la jeune masseuse Adji Sarr. Des gros bras, appelés nervis, font leur apparition sur la scène médiatique. Ils n’hésitent plus à user de leurs muscles pour s’en prendre aux populations.

Lors de la tournée économique du président de la République, ils se sont distingués de la pire des manières. Sur des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, on les voit s’en prendre ouvertement à des citoyens devant des forces de l’ordre. Une situation qui a indigné beaucoup de sénégalais qui ont sonné la révolte. Et malgré les craintes et indignations, le premier policier de la République est aphone. Comme s’il ne vivait pas sur la même planète que les sénégalais.

Dans un pays normal, les autorités compétentes et en premier, le ministère de l’intérieur, auraient sévi contre les Nervis. Mais depuis l’éclatement de cette affaire, Antoine Felix Diome se fait rare. Il n’y a aucune communication venant de lui ou de ses services pour rassurer les populations qui menacent de régler le problème à leur manière. Et le ministre se doit aussi de donner des explications sur ses nervis qui se croient au-dessus des lois pour s’attaquer à des populations devant des forces de l’ordre, en toute impunité. Certes, le travail de nos forces de défenses et de sécurité sont salutaires mais les sénégalais ont besoin de connaitre le fond de cette affaire.

Chaque jour qui passe, le ministre de l’Intérieur montre qu’il n’est pas compétent pour gérer son département ministériel. Antoine Diome fait partie des ministres qui communiquent le moins dans le gouvernement. Et ses sorties médiatiques sont souvent catastrophiques. L’on se rappelle toujours celle du mois de mars dans laquelle il minimisait les violentes manifestations qui avaient fait plus de douze (12) morts. Et le silence dans laquelle il s’est emmuré sur le cas de ses nervis, prouve à suffisance son incompétence.

Personne n’a le droit ni l’autorité de se substituer à la Police ou à la Gendarmerie. Et il est inconcevable que des citoyens se fassent passer à tabac impunément. Le ministre de l’intérieur est interpellé pour remettre de l’ordre dans ses rangs. Le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, doit s’autosaisir. Ces personnes doivent être identifiées et traduites en justice.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru