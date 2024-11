Ce milliardaire lègue sa fortune à son chien, son cuisinier et son majordome

Un milliardaire lègue une grande partie de sa fortune à son chien

Le monde des affaires a été surpris d’apprendre que Ratan Tata, l’illustre magnat indien et ancien président du groupe Tata, a légué une grande partie de sa fortune de 91 millions de livres sterling à son berger allemand, Tito , dans son testament.

Décédé au début du mois à l’âge de 86 ans, Tata a pris soin de garantir des « soins illimités » pour son fidèle compagnon à quatre pattes, confirmant ainsi son attachement particulier pour lui.

Ratan Tata, connu pour son rôle déterminant dans l’expansion du groupe Tata à l’international, ne s’est jamais marié et n’a jamais eu d’enfants. Conformément à la tradition indienne, il aurait dû laisser la majeure partie de son patrimoine à ses proches. Cependant, son choix inattendu d’exclure certains membres de sa famille a fait sensation. Ses frères et sœurs Jimmy Tata, Shireen et Deanna Jejeebhoy n’ont hérité que d’une fraction de sa succession, tandis que Tito , ainsi que deux employés fidèles, ont bénéficié d’une large part du patrimoine.

Le testament stipule également que Konar Subbiah , le majordome et assistant général de Tata, ainsi que Rajan Shaw , son cuisinier, recevront une dotation importante. Ces deux hommes, tous deux dans la cinquantaine et désormais responsables des soins de Tito, se sont vu offrir une sécurité financière à vie.

« Ils n’auront plus jamais à travailler et seront très bien soignés», a déclaré Suhel Seth , un proche de Tata, au journal The Times.

Selon Seth, ces dispositions généreuses ne surprennent pas ceux qui ont bien connu l’homme d’affaires.

« Ce testament n’est pas une démonstration de richesse , mais un geste de gratitude envers les êtres qui ont enrichi sa vie. »

Lire la suite ici