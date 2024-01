Ce Pasteur américain vole un million $ à ses fidèles et…accuse DIEU

« Dieu m’a dit de le faire »- un pasteur américain qui a volé 1,3 million de dollars à ses fidèles

Un pasteur basé aux États-Unis, Eli Regalado, affirme que c’est Dieu qui lui a demandé de voler plus de 1,3 million de dollars à sa communauté chrétienne dans le cadre d’un stratagème de cryptomonnaie.

Eli et sa femme, Kaitlyn, sont accusés d’avoir vi0lé les lois anti-fraude, de licence et d’enregistrement du Colorado après avoir créé et vendu leur cryptomonnaie, connue sous le nom de « INDXcoin », aux chrétiens de l’État.

Le couple aurait dit aux investisseurs potentiels que le Seigneur leur avait dit que les gens deviendraient riches s’ils investissaient, selon un récent communiqué de presse publié par la division des valeurs mobilières de l’État. Cependant, les procureurs ont déclaré qu’INDXcoin était «pratiquement sans valeur» en réalité. Les investisseurs ont perdu des millions de dollars alors que les Regalado vivaient somptueusement, rapporte The Guardian.

Dans une déclaration vidéo publiée sur le site Web INDXcoin, le Pasteur Eli a admis que la paire avait dilapidé 1,3 million de dollars collectés grâce à la cryptomonnaie.

« Les accusations sont que Kaitlyn et moi avons empoché 1,3 million de dollars. Je voulais juste dire que ces accusations sont vraies.

Quelques centaines de milliers de dollars ont été consacrés à une rénovation de maison que le Seigneur nous a demandé de faire. Nous avons pris Dieu au mot et vendu une cryptomonnaie sans issue claire », a déclaré le Pasteur.

Regalado a ajouté que le couple croit toujours que Dieu «fera un miracle dans le secteur financier».

INDXcoin a collecté environ 3,2 millions de dollars auprès de plus de 300 personnes entre juin 2022 et avril 2023. Les Regalados ont dépensé au moins 1,3 million de dollars, soit plus de la moitié, en biens de luxe personnels.

Les Regalados ont également collecté au moins 290 000 $ pour leur église en ligne uniquement, Victorious Grace Church, malgré le fait qu’elle n’ait pas d’emplacement physique.

Les Regalados n’ont également aucune expertise en matière de cryptomonnaie. Un auditeur tiers a également signalé de graves problèmes techniques avec le code INDXcoin, mais les Regalados ont continué à promouvoir la cryptomonnaie comme une solution à faible risque et à haute récompense

Source AM