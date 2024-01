Qui veut éliminer Amadou Ba de la course à la présidentielle ? Un grand complot…

Amadou Ba, le candidat de la mouvance présidentielle est-il la cible de plusieurs officines politiques qui veulent l’éliminer totalement de l’élection du 25 février 2024 ? Tous les derniers évènements politiques concourent au report de la présidentielle. Un report qui a pris son sens lorsque le candidat de Wallu qui a commis un parjure sur sa nationalité, voit sa demande d’enquête parlementaire sur la présumée corruption de 2 juges du Conseil Constitutionnel, être soutenue par la mouvance présidentielle…En mode Fast-Track. Est-ce la mise à mort du candidat Amadou Ba par la coalition Wallu soutenue par les députés de Benno ?

Tout part de l’accusation de Karim Wade qui met en cause la démarche de Thierno Alassane Sall sur le recours au Conseil constitutionnel. Il indexe Thierno Alassane Sall comme le pion d’Amadou Ba. Or, tout le monde sait que Thierno Alassane Sall a agi de sa propre initiative, car ayant rompu les ponts avec la mouvance présidentielle depuis sa sortie du gouvernement. D’ailleurs, il ne rate jamais l’occasion pour s’en prendre au Chef de l’Etat et à son entourage. L’accuser donc d’avoir agi avec la complicité d’Amadou Ba pour éliminer Karim Wade de la course à la présidentielle, c’est faire preuve de légèreté.

Eliminé de la liste définitive des candidats à la présidentielle, Karim Wade accuse deux (2) juges du Conseil Constitutionnel, les magistrats Cheikh Tidiane Coulibaly et Cheikh Ndiaye. Il demande une enquête parlementaire. Aussi bizarre que cela puisse paraître, la mouvance présidentielle soutient l’enquête parlementaire demandée par Karim et l’enrôle en mode Fast-Track. Du jamais vu !

L’aboutissement de l’enquête parlementaire peut annuler tout le processus et reporter ultérieurement la présidentielle. A qui profite ce processus de report ? Sûrement pas à la mouvance présidentielle car il anéantirait les chances d’Amadou Ba de remporter la présidentielle de février. Pourquoi la mouvance présidentielle mettrait des bâtons dans les roues de son propre candidat ? Est-ce une opération de mise à mort dans les arènes de Benno Bokk Yaakaar ?

Pourquoi cet empressement de la mouvance présidentielle à soutenir Karim Wade ? Que se passe-t-il au sein de la mouvance présidentielle ? Qui a intérêt à éliminer Amadou Ba ? Les questions ne manquent pas. Des membres de la mouvance présidentielle font tout pour saboter la candidature d’Amadou Ba. Ils veulent saboter le processus devant mener Amadou Ba à la présidence de la République.

Ce sont eux qui s’associent à cette démarche aussi saugrenue qu’incongrue de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur les circonstances du rejet de la candidature de Karim Wade. Or, tout le monde sait qu’au moment de déposer sa candidature, Karim Wade bénéficiait de la double nationalité, sénégalaise et française. Il a donc menti en déclarant sur l’honneur lors du dépôt de sa candidature en déclarant bénéficier exclusivement de la nationalité sénégalaise.

Pourquoi donc chercher à créer une commission parlementaire pour enquêter sur la décision prise par le Conseil constitutionnel ? L’on sait que parmi les conséquences qui peuvent en découler, un report de l’élection présidentielle ne serait pas à écarter. Et si cela devrait se dérouler, cela ne pourrait faire l’affaire d’Amadou Ba. Les ennemis d’Amadou Ba ne baissent pas la garde.

Ils ont profité de la brèche créée par les députés de Walllu pour trouver là encore, l’occasion de combattre Amadou Ba. En réalité, ils ne comptent pas baisser les bras. Ils vont profiter de toutes les occasions qui leur seront offertes pour barrer la route vers la présidence à Amadou Ba. Ce dernier compte des adversaires qui ne sont pas seulement du camp de l’opposition. Il est la victime de coups bas provenant du camp même du camp présidentiel.

Un vaste complot politique qui ne dit pas son nom. Les prochains jours vont nous édifier.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn