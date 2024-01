Sonko au contrôle…il déroule la campagne de Diomaye depuis la prison

L’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est en train de jouer pleinement son rôle pour l’élection présidentielle du 25 février 2024. Ousmane Sonko et ses camarades se sont lancés dans une campagne avant l’heure. Sur les réseaux sociaux, ils vendent leurs candidats aux sénégalais. Le maire de Ziguinchor a choisi de miser sur la stratégie des candidats multiples. Mais tout porte à croire qu’il a déjà misé sur Bassirou Diomaye Faye. D’ailleurs, l’opposant a commencé à battre campagne pour son numéro 2.

Absent de la liste des candidats pour l’élection présidentielle de février 2024, Ousmane Sonko entend participer à sa manière au scrutin. Le maire de Ziguinchor veut être au contrôle de tout. Depuis sa prison, il arme ses candidats. Pour parer à toute éventualité, le leader de l’ex Pastef déclare avoir préparé une série de vidéos. Jeudi dernier, il a publié la première sur ses différentes plateformes de réseau social. Dans cette vidéo, il déclare vouloir mettre fin au débat sur son choix entre Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Tidiane Dièye et Habib Sy. Selon lui, ce choix est une stratégie pour permettre d’avoir des alliés et un membre de son parti dans la course.

Lors de sa prise de parole, Sonko ne s’est pas décidé. Il a donné rendez-vous à ses militants au moment opportun pour se décider. Le leader des «Patriotes» ne s’est pas arrêté là. Il a demandé à l’opposition d’opter pour un vote utile. Il a même promis des postes de responsabilités à toutes les personnes qui s’investissent pour la victoire de son projet. Avant d’ouvrir ses portes aux membres de Benno Bokk Yaakaar. L’ex Pastef est très malin. Ce parti sait comment mettre sur pied des stratégies. Cette sortie de Ousmane Sonko est loin d’être anodine.

Même si Ousmane Sonko n’a pas encore donné de consigne de vote, tout le monde sait que Bassirou Diomaye Faye est son candidat. Il ne va pas demander aux membres de son parti de voter pour ses alliés alors qu’ils peuvent voter pour leur candidat légitime. Et les prochains jours permettront d’en voir un peu plus clair. Toutes ces vidéos enregistrées, c’est la manière au patriote en chef de rester dans la course. Sonko est le genre de leader qui veut garder le contrôle sur tout et sur tout le monde. D’où ce suspense autour du candidat choisi.

Les autres candidats devront non seulement se battre contre Bassirou Diomaye Faye. Mais aussi contre Ousmane Sonko. Il sera au cœur du dispositif de la campagne de son poulain. Toute décision viendra de lui. La prison de Cap Manuel pourrait devenir la nouvelle base de ce parti dissous. Car le maire de Ziguinchor et ses camarades veulent tout faire pour que leur projet se réalise en 2024. Un projet dont personne ne sait les tenants et les aboutissants. La seule manière pour eux de réaliser ce rêve de gamin c’est d’arriver à faire gagner le «petit» Diomaye.

Mais Ousmane Sonko aura du mal à réussir son coup. Il n’est plus ce grand meneur d’hommes. Depuis mars 2021, le leader de l’opposition est en chute libre. Il n’est plus l’opposant qui faisait trembler ses adversaires. Les jeunes se détournent de plus en plus de lui et de son projet. C’est ce qui l’a poussé à des alliances lors des élections locales et législatives. Et la présidentielle de 2024 ne fera pas exception. Lui et son candidat ont devant eux des adversaires rompus à la tâche.

Sonko a beau faire des vidéos, mais son arrestation aura été un véritable handicap pour l’ex Pastef. Ils ont habitué les sénégalais à leur spectacle de rue. C’est ce qui leur a toujours permis de faire sensation. Les patriotes ont beau crier mais ils sont très affaiblis pour la présidentielle de 2024. Aucun de leur candidat ne pèse sur l’échiquier politique. Ce parti dissous a toujours tourné autour d’une seule et unique personne : le PROS (Président Ousmane Sonko) !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru