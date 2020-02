Ce Pasteur dit avoir trouvé le remède contre le Coronavirus

Sonnie Badu, un pasteur basé au Royaume-Uni affirme avoir trouvé le remède contre le coronavirus qui a déjà fait près de 1900 morts et 73 000 personnes contaminées en Chine et dans le monde depuis son apparition en fin décembre 2019.

Dr. Sonnie Badu aurait eu une révélation de Dieu sur la façon dont l’épidémie de coronavirus peut être éradiquée de façon permanente. Selon le pasteur, Dieu lui a ordonné de tenir une messe de communion rempli du Saint-Esprit qui sera la solution au virus mortel qui provoque la peur et la panique dans le monde entier.

Dans une publication sur les médias sociaux, le pasteur Sonnie Badua a demandé à ses disciples de se préparer pour la messe qui se tiendra en ligne. Il les a également appelés à se procurer de leur jus de raisin rouge et du pain pour le culte.

«Je viens d’être chargé par le Tout-Puissant de demander à tous les croyants de prendre la communion chaque jour contre les maladies mortelles. En vérité, nous vivons une fin dangereuse et nous devons tous prier pour nos maisons. À partir de lundi, je serai en ligne à n’importe quelle heure et je prendrai la communion avec vous… Alors achetez votre jus de raisin rouge et votre pain… Le sang de Jésus va et peut vaincre ce CORONAVIRUS … N’ayez pas peur de la peste mortelle … JÉSUS REIGNE TOUJOURS», a-t-il écrit.