Ce qui se passe entre Macky et Amadou Ba…mensonge et manipulation

Le Sénégal est un beau pays de contradictions. Les Sénégalais inventent des rumeurs et les prennent pour des réalités. Et pourtant il existe des rumeurs fondées sur des réalités et d’autres infondées. Macky Sall est un Président incompris et très souvent taxé de « ñiangal » (sévère). Son candidat Amadou Ba est qualifié d’homme peureux qui n’a pas le courage de ses ambitions. Devenu le candidat de Benno Bokk Yaakaar et choisi par Macky Sall, Amadou Ba est la cible principale. Et ce n’est pas tout, ses relations entre lui et Macky Sall se seraient « dégradées ». Mensonge et manipulation !

« Entre Macky Sall et son PM Amadou Ba, plus rien ne va » …Et pourtant, il est toujours son PM. Macky nomme aux emplois civils et militaires. Il a tous les pouvoirs. Si rien n’allait entre lui et son PM, il allait simplement le virer. Mais Amadou Ba est toujours PM.

« Macky Sall n’aime pas Amadou Ba » …Et pourtant, Amadou Ba est toujours à la tête du gouvernement et reste le candidat de Benno. Il a toujours la confiance de Macky Sall qui l’a reconduit à son poste de Premier ministre le 06 octobre 2023.

« Macky ne veut pas de Amadou comme Président et il lui met les bâtons dans les roues ». Et pourtant Amadou Ba est toujours l’homme de Macky et reste jusqu’à preuve de contraire le candidat de la majorité.

Voici les mensonges qui circulent dans les couloirs de Benno et de dans les officines de certains responsables de la majorité présidentielle. Et leurs auteurs sont clairement identifiés.

Depuis qu’Amadou Ba est ministre des Finances, les proches du président Macky accusaient Amadou Ba de s’enrichir sans preuves. Et c’est depuis lors que les sales rumeurs sur Amadou Ba allaient circuler dans la ville. L’on a même vu à l’époque, comment Amadou Ba faisait l’objet d’attaques de la part des faucons du Palais de la République qui ont tout fait pour qu’il soit liquidé.

C’est pourquoi, toutes ces rumeurs ont bel et bien pour origine la majorité présidentielle. Ça ne vient pas de l’opposition. C’est l’entourage du Président qui est à la base des rumeurs sur Amadou Ba. Les faucons du Palais ainsi que leurs complices qui se trouvent dans d’autres sphères sont loin d’avoir baissé les bras dans leur entreprise de dénigrement contre Amadou Ba.

Ils sont loin d’avoir dit leur dernier mot. Ils font tout pour mettre des bâtons dans les rangs d’Amadou Ba. Ils mènent une entreprise de dénigrement et de déstabilisation contre ce dernier. S’il ne s’agit que d’eux, jamais Amadou Ba ne deviendra le prochain Président de la République du Sénégal. Ils soutiennent qu’Amadou Ba est un homme très timide pour battre campagne et convaincre les Sénégalais de voter pour lui.

Si Macky Sall ne croyait pas aux chances d’Amadou Ba, il ne l’aurait jamais choisi comme Pm et candidat de Benno. Macky Sall est un fin politicien et tacticien. Il sait qui est Amadou Ba. Ceux qui colportent des mensonges sur les relations entre Macky Sall et Amadou Ba, sont des manipulateurs qui essaient de torpiller la candidature de ce dernier. Ils ont été pris de court par le choix porté par Macky Sall pour désigner Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yaakaar.

Allant loin dans leur entreprise, ils sont allés au niveau des bases de l’APR pour recruter des militants chargés de vilipender Amadou Ba partout. Ainsi, les plus grands ennemis d’Amadou Ba ne sont pas seulement dans les rangs de l’opposition, mais ils sont dans les rangs de l’APR. Ceux-là se révèlent comme les plus farouches adversaires d’Amadou Ba.

Ils sont prêts à tout pour qu’Amadou Ba ne soit pas le prochain Président de la République du Sénégal. C’est pourquoi, ils avaient tout fait pour faire croire que pour un fonctionnaire de sa catégorie, Amadou Ba est assis sur une fortune dont l’origine serait illicite. A l’époque alors qu’Amadou Ba était ministre de l’(Economie et des Finances, Madiambal Diagne dans son dernier ouvrage, révèle que les Etats Unis d’Amérique avaient enquêté pour connaître si Amadou Ba était un homme qui s’était enrichie illicitement. Tant la campagne que mènent ses ennemis qui sont à l’intérieur du camp présidentiel, avait fini par leur faire douter sur l’origine de la fortune prêtée à Amadou Ba.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn