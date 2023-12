Guy Marius Sagna attaqué…un patriote nommé par Sonko « l’insulte »

Guy Marius Sagna attaqué à l’intérieur de Pastef et pas par n’importe qui…

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) est sens dessus dessous depuis l’arrestation de Ousmane Sonko. Plus rien ne va dans ce parti à trois (3) mois de l’élection présidentielle. Naguère soudé, ce parti est devenu une arène de gladiateurs. Tout le monde veut prendre la place du maire de Ziguinchor. Et les personnes qui n’y arrivent pas, se font une guerre sans merci. Guy Marius Sagna est dans le viseur d’un de ses camarades de parti. Ce transhumant l’a attaqué au moment où tout le monde s’y attendait le moins.

Guy Marius Sagna a intérêt à surveiller ses arrières. Le député membre de la coalition Yewwi Askan Wi n’a pas uniquement d’amis au sein du parti dissous. Des loups vêtu de la peau d’un agneau lui en veulent à mort. Lansana Gagny Sakho fait partie de cette longue liste d’ennemis internes. Et il ne dira pas le contraire. Une de ses dernières sorties sur les réseaux sociaux le prouve. Une réaction qui n’est pas passé inaperçue dans l’œil aiguisé des sénégalais.

Répondant au post de Mary Teuw Niane sur Facebook, l’ancien directeur général de l’ONAS a attaqué son camarade de parti. Lansana Gagny Sakho ne l’a pas raté du tout. « Que l’assistant social Guy Marius Sagna s’embarque dans son populisme et en fasse son fonds de commerce je peux le comprendre, mais pas vous. C’est la deuxième fois que le sujet revient sur vos posts, pour éviter de brouiller les pistes je vous suggère peut être de fusionner le MTN avec France Frappe Dégage », a écrit le chargé de la cordination et du suivi desprogrammes politiques de Pastef.

Deux constats se dégagent de cette déclaration de Lansana Gagny Sakho. Il semble suggérer que l’activiste reconverti profite de sa situation. Parler de fonds de commerce dans un poste qui parle de laïcité ne peut suggérer autre chose. Sinon comment expliquer un tel écart de langage dans un post qui ne concerne pas le député de Pastef. En suivant ce raisonnement de l’ancien membre de Benno Bokk Yakaar, on peut aisément dire que la voiture que les sénégalais ont offert à Guy Marius Sagna, est le résultat de ce commerce. Un déferlement de haine de la part d’un transhumant.

Autre chose flagrante dans cette sortie de Lansana Gagny Sakho, c’est le «populisme» de Guy Marius Sagna. En tant qu’activiste, le membre du FRAPP en a mené des combats. Ces positions atypiques lui ont souvent ouvert les portes de la prison. Coordonnateur de la coalition nationale « Non aux Ape ! », il a farouchement lutté contre les accords de Partenariat Economique que proposait l’Union européenne aux Etats africains. Il portera ensuite le combat contre l’impérialisme au sein du mouvement Frapp-France-Dégage. Des positions qui vont l’amener à l’Assemblée où il en fait voir de toutes les couleurs au régime.

Voilà la personne que Lansana Gagny Sakho accuse de faire dans le populisme. Si cela n’est pas une insulte, on se demande ce qui peut bien l’être. Cette attaque voilée contre Guy Marius Sagna est sa manière à lui de montrer la haine qu’il nourrit envers son camarade de parti. Cette haine envers l’activiste reconverti peut s’expliquer par le fait de la position que l’ancien DG de l’ONAS occupe au sein du parti dissous. Avec tous les risques qu’il a pris pour Sonko, il n’est chargé que de la coordination et du suivi des programmes politiques (présidentiel, législatif et local) et du suivi de travaux des commissariats scientifiques.

Sous un autre angle, Lansana Gagny Sakho a ouvert les yeux aux sénégalais qui voyaient en Guy Marius Sagna comme le plan caché de Sonko. Le député s’illustre bien comme défenseur des causes perdues. Mais il n’est pas assez sérieux pour le poste de président. Le parlementaire reste un anarchiste. Ses prises de positions au sein de l’hémicycle le prouvent à suffisance. Si le futur président doit sortir de ce parti dissous pour des actes terroristes, le pays n’est pas encore prêt à sortir de l’ornière.

D’ici là, Guy Marius Sagna doit surveiller ses arrières. Lansana Gagny Sakho est un homme versatile. Après avoir passé des années dans le «Macky», il est dans le parti de l’un des plus grands opposants au régime. S’il a mordu la main qui l’a nourri, que personne ne soit surpris qu’il s’attaque à un camarade dans un parti où il a transhumé.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru