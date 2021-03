Célébration de la Journée mondiale de l’eau : Entre colère et espérance à Mbacké

Le paradoxe peut interpeller pour une ville aussi importante que Mbacké mais la réalité est que depuis plus de trente ans, l’eau payée par ses populations n’est pas potable.

Au goût et à l’apparence, l’on s’en était douté depuis des décennies, motivant par le passé des initiatives aux fortunes diverses toutes orientées vers un seul objectif, toujours d’actualité : une eau potable. Les doutes sont aujourd’hui dissipés, l’évidence est que cette eau n’est pas potable !

La revendication d’une eau potable est certes banale car il n’est demandé ni plus ni moins qu’un droit fondamental. Pour autant, elle est tout aussi essentielle en raison des implications concrètes et quotidiennes multiples attachées à l’accès à l’eau potable. Par exemple, sans eau potable, il n’y a pas de santé pour la population de Mbacké. Il est d’ailleurs noté que l’hypertension artérielle sort en tête de liste des motifs de consultation les plus usuels. S’il n’y a pas encore de lien direct confirmé entre cette pathologie et la qualité de l’eau, il est établi que l’eau servie à Mbacké est loin d’être conforme aux standards de l’OMS.

Il suffit juste de porter un regard sur les résultats d’analyse ci-dessous.

Paramètres Résultat Normes

pH 8.03 6.5 – 9

Conductivité (µs/cm) 3840 < 1500

TH (°f) 8 < 20

Turbidité (NTU) 100 < 1

Chlorures (mg/L) 1530 < 300

Salinité (‰) 1.3 < 0.2

TDS (mg/L) 1260 < 1000

Fer (mg/L) 10.6 <0.2

Potassium 24 12

TAC (°f) 29 <40

La présence des éléments chimiques en excès s’explique par le fait que la SEN’EAU ne dispose pas à Mbacké d’un laboratoire de contrôle qualité et/ou d’une station de traitement des eaux. Le seul traitement effectué se limite à l’ajout d’eau de javel d’une manière incontrôlée pour éliminer les bactéries et éventuels virus. Aucun traitement n’est fait pour corriger les teneurs élevées en sel, en fluor, en fer et en potassium.

Sous ce rapport, le danger de continuer à consommer une telle eau est évident. Cela a justifié diverses discussions avec les autorités concessionnaires, avec la participation de l’Etat afin d’arriver à une solution acceptable, c’est-à-dire une eau potable qui sera payée à son juste prix. Il convient de souligner que malgré des coûts d’exploitation très faibles (estimés à environ 150 millions de FCFA l’an), le prix de l’eau facturé à Mbacké est sensiblement le même que celui payé à Dakar ou Thiès, villes qui disposent d’une eau potable de qualité. Sans contester l’objectif de rentabilité de l’opérateur économique qu’est la SEN’EAU (dont le chiffre d’affaires annuel réalisé sur Mbacké est estimé à environ plus d’un milliard 200 millions de FCFA), il n’est pas concevable de faire payer le prix d’une eau potable aux populations de Mbacké en contrepartie d’une eau qui est très loin de l’être (au contraire eau source de troubles sanitaires en cours d’identification et de quantification). Ce constat surprenant et écœurant donne l’impression d’une SEN’EAU qui ne se soucie que de sa profitabilité et ne prend pas en compte le bien être des usagers. L’amertume de la population locale s’aggrave du constat que l’extension du réseau vers les nouveaux quartiers se fait rarement. En général, il revient à ces usagers de payer les travaux pour accéder à l’eau. La consommation de cette eau pose un problème de santé publique auquel l’Etat et ses partenaires doivent apporter rapidement une réponse adaptée face à cette injustice qui a trop duré.

Devant l’inertie notée depuis des années, la population de Mbacké s’est mobilisée, dans sa pluralité mais unie par la légitimité d’un combat salutaire, pour refuser de payer les factures du concessionnaire pour la seule cause de la mauvaise qualité de l’eau.

Hier avec la SDE, aujourd’hui avec SEN’EAU, l’horizon ne s’éclaircit pas. La réponse invariante de ces concessionnaires devrait conduire à une résignation des populations de Mbacké, condamnées à payer une double facture : l’eau de puits (avec tous les risques qu’elle comporte) consommée en très grande majorité, et l’eau plus que salée, a minima impropre comme eau de boisson, servie depuis des décennies aux populations de Mbacké. Cette résignation n’est pas une issue tout comme ne l’est pas le refus de payer les factures. Néanmoins cette dernière position, populaire, traduit une révolte qui n’est pas aveugle. Il s’agit d’un cri de cœur accompagné de propositions concrètes pour une solution durable et inclusive. Le collectif And Sopi Ndokhoum Mbacké Baol qui fédère le combat a soumis diverses propositions, incluant celle d’une gestion locale de l’eau, à défaut pour le concessionnaire de pouvoir respecter le droit des populations de Mbacké à une eau potable. Une eau potable qui n’est pas qu’un droit élémentaire mais constitue aussi un déterminant de la santé.

On sait que le coût de production du mètre cube d’eau a Mbacke est estimé à 50 FCFA. Avec un bénéfice net de près de 1 milliard par an, la SEN’EAU tarde à installer à Mbacke une unité de traitement d’eau dont le coût global est inférieur à 3 milliards, ou une solution de transfert ainsi qu’un laboratoire de contrôle qualité. Mbacké est une ville stratégique (proximité avec Touba – soutien dans l’approvisionnement en eau lors du grand Magal) dont le potentiel reste à exploiter. La question de l’eau est au centre.

Les preuves irréfutables apportées par l’association And Sopi Ndokhoum Mbacké Baol sur la qualité de l’eau ont poussé la SEN’EAU à reconnaitre ses manquements. Elle a envisagé dans un premier temps d’implanter une usine de traitement d’eau par osmose inverse. Cette solution onéreuse a été abandonnée par la SEN’EAU qui dit, devant la pression de la population qui ne paie plus les factures pour non-respect du contrat par le concessionnaire, privilégier une solution de transfert d’eau potable vers Mbacké depuis la commune de Sadio.

Rendez-vous est pris pour l’année prochaine pour une journée mondiale de l’eau que les populations de Mbacké pourraient célébrer avec à la main un verre d’eau de robinet potable, sans danger !

Signé :

Me Thiam

Dr Fall MBAYE