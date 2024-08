Centrale à gaz : West African Energy se bat pour finaliser le projet

Après la réception des transformateurs en mai 2022, l’ancien Directeur Général de la Senelec, Papa Mademba Biteye, avait assisté, en août 2023, au débarquement des turbines à gaz et leurs générateurs. Cette manœuvre s’est tenue en présence du Directeur Général du Port Autonome de Dakar, des responsables de West African Energy et des membres du comité de direction. Ce pour la réalisation de la plus grande centrale du pays d’une capacité installée de 366 Mw en cycle combiné bimodal gaz et vapeur.

Ce projet porté uniquement par des Sénégalais constitue une première en Afrique. Ces turbines à gaz d’une capacité de 120MW vont permettre de lancer la première phase. Ensuite la seconde phase se fera en septembre 2024 en cycle combiné après la réception de la turbine à vapeur et la chaudière de récupération.

Avec 4 mois de retard sur le planning du fait que le port de Dakar a été congestionné pendant 2 mois, 167 containers sur 1723 containers bloqués, WAE se bat tous les jours pour finaliser le projet. La centrale doit être sur le réseau d’ici fin Août afin de permettre à Senelec de faire face à une demande croissante.

Une centrale de 366 MW construite par des Privés Africains, Sénégalais, avec des Ingénieurs de haut rang Sénégalais, Construite pour les Sénégalais et le développement du Sénégal, une première en Afrique.