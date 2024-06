Centre Ansoumana Dione de Kaolack : Un autre refuge pour les usagers de la drogue

La jeunesse sénégalaise est vraiment en danger, avec le grave phénomène de l’usage de la drogue. Cette frange si importante de notre population qui constitue la charpente de notre développement économique et social, demeure et reste confrontée à ce fléau impitoyable qu’est la drogue dont la Journée internationale de lutte sera célébrée ce 26 juin 2024, sur un thème très important, venu à son heure : « Arrêtons la stigmatisation et renforçons la prévention ». En prélude à cette journée, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), à travers son Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, situé à Bouchra, présente ladite structure, devenue un nouveau refuge pour les usagers de la drogue, l’alcool et le chanvre indien, en particulier, au grand bonheur de la population.

Avec l’ouverture du Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, en janvier 2024, ils sont très nombreux, ces jeunes à avoir bénéficié gratuitement d’un accompagnement qui les ont permis de répondre leur place dans la société. De plus en plus, notre pays est en proie à des scènes de violences si meurtrières, à cause seulement de cet usage de drogues. Si les nouvelles autorités ne prennent pas les dispositions idoines, c’est la population qui risque d’en pâtir davantage, surtout au plan économique, social, religieux, culturel ou environnemental, entre autres. Le moment est venu pour notre nation, de s’arrêter pour faire face à ce problème de la drogue dont la saisie par nos forces de sécurité, défraie la chronique. La drogue rend fou et nous devons tous en être très conscients avant qu’il ne soit encore trop tard.

Dans le cadre de cette Journée Mondiale de Lutte contre l’usage de la drogue, le Centre Ansoumana DIONE ouvre ses portes à la presse nationale et internationale, à toute personne sensible au triste sort des citoyens victimes de troubles mentaux, notamment liés à la consommation de stupéfiants. Nous avons la responsabilité d’encadrer et de protéger notre jeunesse, agressée de toute part, dans un monde en perpétuelle mutation, avec les toutes nouvelles technologies de l’information et de la communication. La drogue est à l’origine de la dislocation de bon nombre de familles sénégalaises. Avec le Centre Ansoumana DIONE de Kaolack, nous nous efforçons à rétablir la cohésion au sein de la société et nous rendrons grâce à Dieu pour les résultats déjà obtenus. Venez découvrir ladite structure.

Kaolack, le 23 juin 2024,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)