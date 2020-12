Centres de redressement : Modou Kara et l’Etat…tous responsables

CENTRES DE REDRESSEMENT DE SERIGNE MODOU KARA : Une faillite de l’Etat

C’est tout le système de sécurité et judiciaire du pays qui est en faillite dans cette affaire concernant les Centres de redressements (ou de détention) du marabout Serigne Modou Kara. Dans un pays normal, de telles pratiques ne se multiplieraient jamais, autrement, les auteurs seraient sanctionnés avec fermeté pour servir de leçon aux autres groupes (ou sectes) qui seraient tentés de commettre les mêmes actes. Mais, dans cette affaire, la responsabilité de l’Etat est totalement engagée. Car, les services de renseignement devaient alerter pour l’ouverture d’une procédure judiciaire, mais cela suppose ; une bonne organisation de ces organes de l’Etat appelés à sécuriser les personnes et leurs biens contre les menaces exogènes et endrogènes.

La découverte des centres de redressement privés de Serigne Modou Kara Mbacké a provoqué un émoi dans le pays. Les gendarmes qui ont découvert ces lieux de détention semblent être surpris par les faits et l’ampleur des dégâts causés (on parle de plus de 16 morts).

Si cette surprise est avérée. S’il est certain qu’ils étaient ébahis lorsqu’ils faisaient cette découverte, c’est parce qu’il a une rupture indéfendable et injustifiable dans les opérations de contrôle des Mouvements religieux, politiques, sportifs, culturels etc. susceptibles de générer des perturbations sociales. Ce hiatus dans la chaîne de surveillance de ces groupes est de la responsabilité des services de renseignements sénégalais.

Dans le Document sur la Stratégie Nationale de Renseignement français publié en Juillet 2019 et repris récemment par DakarTimes, on peut lire : «Le travail conduit avec l’ensemble des ministères en termes d’évaluation des différentes menaces et risques, mais aussi d’opportunités a ainsi permis de distinguer quatre grandes priorités», il cite entre autres «l’anticipation des crises et des risques de ruptures majeures» et «la lutte contre les menaces transversales». Ces Centres de redressements privés du marabout, entrent dans le schéma de ces deux menaces évoquées. Oui, ils peuvent provoquer des «ruptures majeures» et engendrer des «menaces transversales», s’ils ne sont pas contrôlés de l’intérieur. Car, ce sont des mouvements qui peuvent opérer des glissements même hors de contrôle de ses dirigeants.

Ce même Document des services français ajoute : «Cette persistance de la menace endogène nécessite une approche globale et d’anticipation, associant l’ensemble des services et des intervenants avec des points de grande vigilance comme la prison, certains quartiers, ou les secteurs d’activité particulièrement sensibles (transport, sécurité, associations culturelles, cultuelles, sportives, à vocation humanitaire, etc…) ».

Cela revient à ce que nous avons appelé le contrôle des groupes et des mouvements susceptibles de produire de la violence à l’interne tout comme contre des innocentes.

Alors, avant d’indexer Serigne Modou Kara sur sa responsabilité pénale, jetons d’abord un regard sur l’irresponsabilité de l’Etat dont la somnolence et le laxisme a produit cette situation. On aimerait entendre la voix du procureur de la République, sur la question pour voir les délits visés et les personnes pénalement responsables, dans le cadre de cette procédure. Puisque nous n’aurons jamais accès aux «Notes» des services de renseignement dont, il faut le reconnaître, la responsabilité est établie.

La responsabilité de l’Etat

La sécurité des personnes et de leurs biens incombe à l’Etat et à ses démembrements. Mais dans cette affaire, il faut relever l’absence de l’Etat, qui a favorisé l’édification de zones de non droits sous le contrôle de personnes bénéficiant d’une immunité prouvée.

L’Etat est substitué parce qu’il s’est fait substituer par des privés dans un cadre illégal parce que non prévu par la loi et dans sa mission régalienne d’assurer la sécurité. L’Etat a failli dans la protection de ses citoyens confiés à une personne, peut-être elle aussi victime de son ignorance sur les risques et la responsabilité qui pèsent sur ses épaules en ouvrant ces Centres, certainement, sans autorisation du Ministère de l’Intérieur, de l’Enseignement, de l’Education ou d’une autre autorité administrative. Et pourtant, avec l’encadrement de l’Etat, ces Centres pouvaient être des lieux de réinsertion sociale pour les détenus (non dangereux) qui purgent leur peine.

Il urge aujourd’hui de ressusciter l’Etat de droit afin de garantir à ces citoyens leur droit. Un centre de redressement privé ne peut pas exister dans un Etat de droit et en dehors du cadre étatique et administratif.

Deux choses peuvent justifier la détention d’une personne dans un lieu de privation de liberté :

1-la première, c’est au terme d’une décision judiciaire

2-la seconde, c’est pour des raisons médicales.

Et chacune de ces voies, est organisée par la Justice (un Juge) ou par la Médecine (un Médecin).

Mais, la défaillance de l’Etat dans la surveillance des groupes à risques est à l’origine de toutes ces dérives. Pour anticiper sur les menaces, les services de renseignement doivent toujours avoir à l’œil tout groupe, mouvement, individu dont les actions peuvent un jour ou l’autre, être génératrices de violences sous toutes ses formes.

Le même Document des Services de renseignement français souligne que «l’anticipation, l’analyse et le suivi des mouvements sociaux et crises de société par les services de Renseignement constituent une priorité à double titre. En premier lieu, parce qu’il est essentiel pour conduire la politique de l’Etat de connaître les mouvements qui agitent notre vie sociale et a fortiori les courants qui traversent notre société ».

Il ajoute que «les mouvements sociaux et les crises de société trouvant une traduction particulière dans les expressions de voie publique, il convient de les anticiper afin, à la fois de garantir la liberté de manifestation et de prévenir les violences qui peuvent accompagner certaines revendications. Anticiper les dérives violentes s’applique également à certaines manifestations festives ou sportives, voire aux affirmations de vie en société qui peuvent exacerber les tensions au sein du corps social (revendications d’ordre communautaire, religieux, éthique…)».

Une surveillance accentuée de ces organisations par les services de renseignement allait permettre d’anticiper sur ces dérives internes et externes. Aujourd’hui, les faits que nous apprécions montrent que les services de renseignement ne surveillent pas tout, tout le temps et en tout lieu. Et, cela rappelle aussi ces vagues de jeunes qui s’organisent, cotisent et partent en mer sans être identifiés par les services de renseignement pour être arrêtés par la police ou la gendarmerie. Si, dans ce pays, il est vraiment aussi facile de créer des groupes, de s’organiser pour commettre des crimes ou des délits, on peut alors craindre le pire pour la sécurité nationale.

La lutte contre le terrorisme n’est pas seulement la lutte contre le terrorisme religieux lié aux groupes comme Aqmi ou Etat Islamique. Cette lutte touche aussi les organisations ou individus susceptibles de produire des germes qui peuvent entraîner une stabilité de nos Institutions ou de fragiliser la cohésion sociale.

Obnubilés par le terrorisme salafiste qui sème la terreur dans la sous-région, les services de renseignement sénégalais semblent oublier de veiller dans leur entourage proche afin d’anticiper sur des menaces triviales à vue d’œil, mais qui peuvent malgré tout, générer de la terreur d’une grande envergure. Il ne faudrait pas que la lutte contre le terrorisme religieux, l’emporte sur l’anticipation des menaces domestiques.

La responsabilité de Modou Kara Mbacké



Il est responsable sans nul doute. Sa responsabilité peut-être directe ou indirecte par le biais des régisseurs de ces lieux de détention appelés péremptoirement «centre de redressement ». Mais, Serigne Modou Kara peut ne pas être au courant des pratiques malsaines et des actes criminels qui s’opèrent dans ces lieux.

Car, mêmes dans les maisons, des actes moralement ou pénalement répréhensibles, peuvent s’y produire sans que le chef de famille n’en soit informés. De ce point de vue, l’irresponsabilité de Serigne Modou Kara dans les faits, peut être démontrée. Seulement, ces centres de détention privés n’ont pas leur raison d’exister. Et Serigne Modou Kara peut même ignorer qu’il est en contradiction flagrante avec la loi. Toutefois, la loi n’est pas faite pour être ignorée.

Lorsqu’un milliardaire sénégalais très connu, a accepté de lui (Kara) confier son fils drogué et malade, cela pourrait être aux yeux du marabout, comme une caution et le «général» pourrait même estimer que son «projet» est validé par la Société sénégalaise et par les plus hautes Autorités.

Des Centres de redressement (de réinsertion) existent au Sénégal mais ils sont réservés aux jeunes prisonniers qui n’ont pas l’âge d’aller en prison. On les appelle «prisons pour jeunes ». Les pensionnaires y sont gardés à la suite d’une décision de justice. Donc légale d’une part !

D’autre part, il y a des structures d’accueil de personnes souffrant de déficience mentale comme à Thiaroye. Elles sont accueillies dans des centres de rééducation, de formation et de réinsertion sociale.

Toutes ces structures sont créées par l’Etat. Mais les centres de redressement tels que organisés par Serigne Modou Kara, sortent du cadre légal des catégories connues jusqu’à là. Et, ces centres se démarquent à tout point de vue des daaras traditionnels ou modernes comme on en voit dans les foyers religieux du pays par exemple.

La procédure pénale



Si les cas de morts révélés dans lesdits centres sont confirmés, c’est qu’il y a une longue chaîne de complicité qui touche l’entourage du marabout, les familles et proches des victimes mais aussi les administrateurs des cimetières et peut-être même certains districts de santé. Car il faut un certificat de genre de mort, s’ils sont effectivement enterrés dans un cimetière public. C’est l’enquête qui devra déterminer tout cela.

Quelles sont les conditions d’accueil et d’hébergement des pensionnaires dans ces centres ? Etaient-ils libres de mouvement ? Sont-ils retenus avec ou contre leur gré ? Quelle est la responsabilité de leurs proches, parents et familles ? Qui les nourrit ? Qui les soigne? Qui finance ces centres ?

Voilà autant de questions qui devraient aider les enquêteurs à mettre la main sur le ou les commanditaires de ces actes ainsi sur le régisseur principal de ces lieux de détention privés. L’Etat a maintenant l’occasion de mettre de l’ordre sur ces sécurités et milices privées qui prennent une ampleur inquiétante dans le pays.

Source…Mamadou Mouth BANE (DakarTimes)