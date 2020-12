Seconde vague de Covid : Macky Sall remet le masque

Ces derniers jours, la courbe des infections liées à la covid-19, s’est sensiblement relevée. Le chef de l’Etat, qui avait alerté la semaine dernière, est revenu à la charge, hier en conseil des ministres.

« Le président de la République a demandé au gouvernement, face au relâchement constaté et à l’augmentation relative des cas communautaires, de renforcer les contrôles systématiques du port du masque dans les transports, lieux et établissements publics », rapporte le communiqué du conseil des ministres. Le Chef de l’Etat rappelle l’impératif de veiller à l’observance des règles et mesures barrières lors des manifestations et rassemblements qui doivent être réduits au strict minimum

Le Président Sall a demandé à Abdoulaye Diouf Sarr de proposer de nouvelles mesures préventives visant à endiguer durablement la pandémie de la covid-19 et éviter l’engorgement de nos structures sanitaires. Par ailleurs, il lui a aussi demandé de prendre toutes les mesures et dispositions pour assurer le fonctionnement adéquat des centres publics de dialyse et la prise en charge des patients insuffisants rénaux dans les meilleures conditions.