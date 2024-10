Ces hommes de Macky qui entourent Amadou Ba…Ils gèrent tout

Amadou Ba, l’ancien candidat malheureux à la présidentielle et « ennemi » juré de l’ancien président de la République Macky Sall, n’a toujours pas appris les leçons du passé. Dépourvu à la dernière élection présidentielle des moyens de campagne par son propre leader politique qui a bloqué les fonds et trahi par plusieurs partisans de Macky qui étaient inscrit sur les listes de sa coalition, Amadou Ba continue encore de s’entourer des « gens » de Macky Sall qui sont dans son cercle restreint. Qui sont ces « hommes » de Macky qui sont la plume et le verbe d’Amadou Ba ?

Amadou Ba est un politicien qui ne peut pas se départir du joug de son ancien leader politique, l’ancien président de la République, Macky Sall qui s’est installé au Maroc après la défaite de son camp à la présidentielle. En créant son mouvement politique dénommé « nouvelle Responsabilité », Amadou Ba s’est entouré de plusieurs responsable politiques de l’Alliance Pour la République (APR). On a pu voir à ses côtés, Cheikh Omar Anne, ancien ministre du gouvernement Macky et maire de Ndioum ou encore les anciennes ministres Ndeye Saly Dieng Diop et Zahra Iyane Thiam.

Amadou Ba n’aura rien appris de son compagnonnage avec Macky Sall. Il est toujours le souffre-douleur et la Tête de turc de l’entourage de Macky Sall. Il prend tous les coups avec Macky Sall et s’incline au nom de la loyauté et de la fidélité. Même après avoir été humilié par les responsables de l’APR qui ont soutenu Karim Wade qui l’accusait d’avoir corrompu deux magistrats de Conseil Constitutionnel. Cette haute trahison contre Amadou Ba, candidat à la présidentielle du parti au pouvoir est le début de série de trahisons que va subir Amadou Ba dans sa « nouvelle Responsabilité ».

Encore les hommes de Macky Sall qui vont trahir Amadou Ba lors des investitures pour les Législatives. La trahison du camp présidentiel qui envoie Amadou Ba devant une commission d’enquête parlementaire portant sur le « processus électoral, est encore fraîche dans les mémoires. Des hommes loyaux et fidèles au président de l’APR qui se sont fait investir sur les listes de la coalition d’Amadou Ba, ont démissionné pour retourner auprès de leur mentor politique, Macky Sall qui a annoncé son retour au Sénégal.

Malgré ce revers, Amadou Ba feint d’ignorer ces démissions qui devraient l’alerter sur la composition de son entourage. Il puise encore dans l’électorat de l’APR. Et ce n’est pas tout. Il fait des alliances avec le parti socialiste (PS) sa première formation politique et avec l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) de Moustapha Niasse. Ce dernier ne tardera pas à lui planter un couteau dans le dos en lançant un appel pour ne pas voter pour Amadou Ba. Mais Amadou Ba ne tire pas des leçons de ses déconvenues. Il va jusqu’à mettre dans son cercle restreint, ces hommes qui parlaient à l’oreille de Macky et l’aidaient à prendre des décisions.

Ces hommes qui parlaient avec Macky dans son cabinet présidentiel, parlent aujourd’hui à Amadou Ba dans son siège de campagne sis au quartier Nord Foire. Ceux qui conseillaient à l’ancien président de lâcher Amadou Ba en pleine campagne présidentielle, sont aujourd’hui ceux-là qui sont dans le cercle restreint du leader de la coalition Jamm Ak Njariñ. Ils sont connus comme étant des inconditionnels de l’ancien président de la république. Aujourd’hui ce sont eux qui règlent la com, qui rédigent les discours et qui gèrent l’agenda politique d’Amadou Ba.

Ces hommes de Macky Sall se nomment El hadj Kassé, son ami et son conseiller com. Il y a Abdou Latif Coulibaly, ancien ministre et secrétaire général du gouvernement de Macky Sall. Aliou Sall, frère cadet du président de la république. Selon certains, il pourrait répondre à l’appel du sang. On peut citer dans l’entourage d’Amadou Ba, Sory Kaba ancien Directeur des Sénégalais de l’extérieur. On se rappelle que Sory Kaba avait été limogé le lundi 21 octobre 2019 de son poste par décret présidentiel pour avoir déclaré que Macky Sall boucle son second et dernier mandat.

Dans cet entourage, on trouve Mamadou Ibra Kane, le journaliste et patron du groupe Emedia. Ce dernier était dans le passé, un proche du pouvoir de Macky.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn